China clona una cría de gato únicamente con tecnología e insumos propios

CHINA.- Un equipo de científicos chinos anunció la primera clonación de una cría de gato usando únicamente equipamientos, reactivos y consumibles chinos, publicó aristeguinoticias.com.

El felino nació por parto natural el domingo en la ciudad de Qingdao tras 69 días de gestación subrogada, además de tener un peso de 141 gramos, según informó el diario oficialista Global Times.

El alumbramiento tuvo lugar en una base de clonación de células somáticas de mamíferos, establecida conjuntamente por la Universidad Agrícola de Qingdao y una empresa privada.

“El nacimiento de este gato clonado demuestra que China tiene una cadena industrial completa en el campo de la clonación animal”, afirmó a Global Times Zhao Minghui, profesor asociado de la universidad que participó en el proyecto.

