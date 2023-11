ANA GUEVARA ES UN ‘MUJERÓN’, PERO YO NO SOY LESBIANA: Diputada del PT niega relación sentimental con titular de CONADE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La diputada Ana Laura Bernal dio la cara frente a los señalamientos de ser la supuesta pareja sentimental de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y de impedir que su exesposo, el abogado Víctor Guzmán, vea a su hijo menor de edad, publicó infobae.com.

La petista citó a medios de comunicación a una conferencia de prensa en la cual aprovechó para reprocharles por difundir los dichos de su expareja y socavar con ello el interés superior de su hijo menor de edad.

No obstante, también aprovechó para elogiar a Ana Gabriela Guevara, al tiempo en que negó tener una relación sentimental con ella, tal y como Víctor Guzmán lo dijo en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Yo saldría orgullosamente con mi pareja paseando porque me encanta que me presuman y me encanta presumir a mi pareja. Y si tuviera la dicha de que Ana estuviera aquí a mi lado, créanme que sería muy dichosa de tener a un mujerón como es ella. Pero qué creen, eso también es mentira porque Ana Gabriela no es mi pareja y yo no soy lesbiana”, señaló la legisladora.

Ana Laura Bernal mostró su confianza en que las autoridades cumplan con su trabajo dentro del caso: “la madurez y la responsabilidad no se litigan, y ustedes lo saben. Se asumen, se respetan y más cuando alguna autoridad que determina”. (Fuente: infobae.com)