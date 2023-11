Mariana Rodríguez tunde a Vicente Fox por llamarla ‘dama de compañía’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Mariana Rodríguez le respondió a Vicente Fox en redes sociales luego de que él la llamara “dama de compañía”, publicó El Financiero.

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, fue la publicación del expresidente al compartir un post de Pedro Ferriz en el cual asegura que dará a conocer información sobre Samuel García.

Esto incluye a Mariana Rodríguez y su familia, entre ellos sus hermanos, por lo que ella le contestó a Fox a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, y señaló sus palabras como un acto de violencia.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre”, dijo Rodríguez.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.

No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1

— Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023