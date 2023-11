SE ACABARON LOS ABRAZOS | Helicóptero artillado fue crucial en detención del ‘CR’, líder de plaza del CJNG

JALISCO, MX.- Juan Carlos “N”, alias “El CR”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido la mañana de este sábado por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, publicó Proceso.

En el operativo fue utilizado un helicóptero artillado y videos difundidos en redes sociales muestran los disparos realizados desde la aeronave contra, al menos, una camioneta roja.

De acuerdo con reportes policiacos, “El CR” estaría involucrado en el secuestro del coronel de Caballería Diplomado Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Isidro Grimaldo Muñoz, quien desapareció el 10 de diciembre del 2022, cuando estaba de vacaciones y salió de Jalisco rumbo a Zacatecas.

El ahora detenido era considerado por las autoridades federales como un “objetivo prioritario” debido a su presunta relación con los delitos de delincuencia organizada, secuestro, tráfico de drogas y armas y lavado de dinero. Meses antes, su hermano José Manuel también fue detenido.

La captura ocurrió alrededor de las 8:30 horas de este sábado 25, en un domicilio de la calle Violeta, colonia Lomas del Poleo, en Tapalpa, según el Registro Nacional de Detenciones.

