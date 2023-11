AMLO se dice confiado en la continuidad de la 4T tras finalizar su sexenio

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que está seguro de que al concluir su gobierno habrá continuidad de la Cuarta Transformación y que “va a ser muy difícil un retroceso”, pues sostuvo que los modelos de país “que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro”, publicó La Jornada.

“Yo espero, estoy seguro, de que va a haber continuidad con cambio, va a continuar la transformación, va a ser muy difícil un retroceso, no lo veo, sinceramente, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación, pero le tengo mucha confianza al pueblo de México”, dijo en su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional.

Al hablar de que en los diez meses que le quedan como presidente se concentrará en que no quede ninguna obra pendiente, dijo que hay proyectos futuros que dejará para la siguiente administración.

“La continuidad que yo espero que se dé, porque era mucho el atraso, el rezago, y se sentaron las bases y ya es una realidad que funciona el humanismo mexicano, que es un modelo nuevo en el mundo”, expuso.

“Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy explicando en qué consiste el humanismo mexicano, para dejar a los jóvenes cómo sí hay de otra, que no nos manipulen haciéndonos creer que el modelo neoporfirismo, neoliberal, o lo que ya están queriendo volver a imponer; que no intervenga el Estado, que se privatice todo, que no haya intervención pública, que si quiere curarte, tienes que pagar, que si quieres estudiar, tienes que pagar”, añadió.

“Esos modelos que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro o pueden mantenerse transitoriamente, pero eso no lleva a la paz, a la tranquilidad, a la gobernabilidad y mucho menos a la felicidad del pueblo”, declaró.

“Por eso todo esto de las privatizaciones y el atender a las minorías, el que hagan negocio unos cuantos el que haya influyentismo para que se enriquezcan nada más los allegados al poder, eso ya no funciona”, dijo. (Fuente: La Jornada)