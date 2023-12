ASPIRANTE A DICTADOR: Donald Trump abusaría del poder si es reelecto… pero solo el primer día

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente Donald Trump dijo en un ayuntamiento de Fox News el martes que no sería un dictador “excepto el primer día” si es elegido presidente en las elecciones de 2024, publicó La Opinión.

El presentador Sean Hannity organizó una reunión pública con el expresidente Trump el martes en Davenport, Iowa, donde el expresidente respondió una serie de preguntas del presentador de la cadena en horario de máxima audiencia.

Los comentarios de Trump en el evento grabado en Iowa se produjeron en respuesta a la pregunta del presentador Sean Hannity sobre si abusaría del poder del cargo de presidente para buscar venganza.

─“¿Le promete a Estados Unidos esta noche que nunca abusará del poder como represalia contra nadie?” dijo Hannity.

─“Excepto el día uno”, respondió Trump, repitiendo la frase.

Cuando se le pidió una aclaración, Trump dijo: “Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar”.

Momentos después, Trump redobló sus comentarios. “Amo a este tipo”, dijo Trump, refiriéndose a Hannity. “Él dice: ‘No vas a ser un dictador, ¿verdad?’ Le dije: ‘No, no, no. Aparte del día uno’. Estaremos cerrando la frontera y estaremos perforando, perforando, perforando. Después de eso, ya no seré un dictador”.

La campaña de Biden rápidamente aprovechó los comentarios y publicó un clip del intercambio en X. Después de que concluyó el ayuntamiento, la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, criticó a Trump en un comunicado.

“Donald Trump nos ha estado diciendo exactamente qué hará si es reelegido y esta noche dijo que será un dictador desde el primer día”, dijo Chávez. “Los estadounidenses deberían creerle”.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que no respondió directamente a una pregunta anterior de Hannity sobre si tenía planes de “abusar del poder, violar la ley, utilizar al gobierno para perseguir a la gente”.

“¿Quieres decir como si estuvieran usando ahora mismo?” Trump respondió, aparentemente refiriéndose a los demócratas.

El ayuntamiento, a veces ruidoso en medio de lo que parecía ser una audiencia firmemente pro-Trump, tuvo lugar en Davenport un día antes del cuarto debate republicano, en el que Trump dijo que no participará, como ha ocurrido en los tres anteriores.

Trump planea saltarse el debate y, en su lugar, pasará la noche en un acto de recaudación de fondos en Florida.

En una serie de eventos para recaudar fondos el martes, Biden volvió a advertir que Trump y sus aliados quieren “destruir” las instituciones democráticas mientras atacaba al favorito del Partido Republicano, quien intentó anular los resultados de las elecciones de 2020 y enfrenta cargos penales relacionados con esos esfuerzos. (Fuente: La Opinión)