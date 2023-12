Revelan divorcio de Emilio Lozoya; sería el único tropiezo en su largo proceso por corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, firmó su divorcio tras 17 años de unión con Marielle Helen Eckes; de acuerdo con el diario Reforma, el acuerdo de divorcio se dio el pasado 7 de abril en Alemania “ a través de un apoderado legal del exdirector de Pemex”, publicó Grupo Fórmula.

Sin embargo, dicha información se dio a conocer ayer, durante la audiencia de Lozoya, ya que pretendía que le concedieran la libertad provisional y el juez de control aseguró que estaba impedido para pronunciarse.

El reportero Abel Barajas detalló que el abogado del exfuncionario, Alejandro Rojas Pruneda, mostró un documento de cuartilla y media en el que se informaba que hace 8 meses Lozoya formalizó el divorcio en Alemania, país donde la pareja tuvo el último domicilio conyugal.

Pero, como el documento original estaba en alemán, los fiscales federales manifestaron su desconfianza y afirmaron que era necesario “hacer actos de investigación como una solicitud de asistencia jurídica para verificar la autenticidad y su posterior traducción”.

“Si bien hace referencia a la existencia de un expediente de divorcio, no tenemos el expediente completo. El documento dice que no aplica a pensiones, suponemos que pensiones alimenticias, por lo tanto ¿cómo es posible que diga el documento que no hay compensaciones alimenticias? Existen además bienes afectos en un divorcio”, cuestionó el fiscal Kristian Javier Jiménez Hernández, de acuerdo con Reforma.

¿Dónde está la exesposa de Emilio Lozoya?

Marielle Helen Eckes está en Alemania y actualmente pertenece a la familia propietaria de la compañía alemana Eckes-Granini, líder en el mercado de los jugos procesados en Europa.

“Ella, de hecho, era conocida como la ‘heredera Granini’”.

Eckes y Lozoya se casaron en febrero de 2016 en la Ciudad de México y cuando la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra Lozoya, fue contra ella también.

Contra Eckes se libraron dos órdenes de aprehensión, una por una presunta defraudación fiscal de 909 mil 400 pesos y otra por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionada con el caso de Odebrecht.

Emilio Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México cinco meses más tarde. Actualmente, se encuentra preso en el Reclusorio Norte, donde está procesado por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el caso de los sobornos de la constructora brasileña. (Fuente: Grupo Fórmula)