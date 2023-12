WHATSAPP ANUNCIA NUEVA FUNCIÓN: Fijar un mensaje destacado al inicio del chat

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de presentar el código secreto para mantener una seguridad más eficiente en los chats y la actualización de seguridad para que las notas de voz puedan escucharse sólo una ocasión, WhatsApp ha lanzado una herramienta que le había sido solicitada por sus usuarios desde hace ya bastante tiempo: fijar un mensaje al principio de un chat para mantenerlo como destacado, publicó 24-horas.mx.

Esta función parece ser una extensión de la que permite fijar hasta tres chats de forma individual al inicio de todas las conversaciones. Se hizo pública la noticia a través de un lanzamiento de prensa a través de Meta. Por ahora, sólo se ha hecho público con no mucho más que una publicación a través de X, pero se detalló que en días próximos llegará la información al Blog de WhatsApp.

La aplicación perteneciente a Meta detalló que será posible destacar cualquier mensaje: texto, encuesta, imágenes, videos o emojis, así como también en las conversaciones de uno a uno y en grupos. La actualización estará disponible en las aplicaciones para Android, iOS y también para la web.

introducing Pinned Messages 📌 now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top 🙌 pic.twitter.com/nDcsgoJyga

— WhatsApp (@WhatsApp) December 12, 2023