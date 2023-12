Tilda Toni Cháves de ‘incapaces’ y ‘pocos serios’ a legisladores, por proponer regular el ‘Todo Incluido’

Playa del Carmen.- Iniciativas como la que propone exigir a los hoteles “Todo Incluido” a desglosar en su tarifa los distintos productos y servicios que ofrece, solo demuestran que muchos de los legisladores son “pocos serios” e “incapaces” de realizar un proyecto de ley que beneficie y no entorpezca al sector económico del país.

Ais lo expresó Toni Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) y del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, para anunciar los porcentajes que ha tenido el sector durante este año.

En ese sentido, el empresario dijo que dicha iniciativa, actualmente en el Senado de la República, afectará la economía estatal y el empleo “de una manera devastadora”, ya que al menos el 49 por ciento de turistas que llegan a la Riviera Maya son por este paquete vacacional.

Indicó que dicha propuesta es imposible de concretar, ya que los hoteles deberán informar a los consumidores sobre cada uno de los servicios o componentes incluidos, y la manera en que estos integran la tarifa.

Asimismo, dijo, obliga a desglosar costos totales respectivos o el monto de las contribuciones aplicables a cada uno de dichos componentes.

En ese sentido, Toni Chaves comentó que los diputados ‘pecan’ de una irresponsabilidad inadmisible, pues además, agregó,”realizan dichas iniciativas a kilómetros de aquí, desde un escritorio, sin conocer la situación”.

“Ya me imagino con esta ley, que alguien va a llegar a la recepción y va a decir ‘mira, mi hijo no se comió tres quesadillas del buffet, entonces quiero saber el precio de cada una, para que me lo descuenten en el paquete’. Es como comprar un coche y le piden a las automotrices que les desglosen el precio de cada parte. Son cosas sin sentido”, indicó.

“Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nadie me sabe decir. No tiene sentido. Hemos presentado nuestra inquietud y entiendo que hay representantes que sí son inteligentes, que sí son pensantes, y siento que no va a proceder”, añadió.

Ante esta situación, Toni Chaves hizo un llamado a los legisladores, para realizar iniciativas con sentido y con previa consulta de los sectores productivos y asociaciones hoteleras del país.

RESULTADOS EN EL 2023

Por otra parte, el líder hotelero calificó el 2023 como “año histórico” para el sector turístico de la entidad, al citar la creación del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, la construcción del Tren Maya, la apertura del Aeropuerto del Tulum y el lanzamiento de la iniciativa The Seas We Love.

En ese tenor, estimó que este gremio cerrará con un acumulado anual de un 77.2 por ciento, porcentaje superior al 75.9 registrado en el 2022.

Para las vacaciones escolares de invierno, que comprenden del 18 de diciembre al 2 de enero, estimó que llegarán alrededor de 700 mil visitantes, lo que permitirá alcanzar una ocupación promedio de un 82 por ciento en el último mes del año.

En cuanto a la infraestructura hotelera, Toni Chaves precisó que hasta septiembre del 2023 se contaban con 524 hoteles con 56 mil 645 habitaciones en la Riviera Maya, esto es 96 hoteles y 8,445 habitaciones más con respecto a diciembre del 2019.

Finalmente, destacó que este año los principales mercados de la Riviera Maya fueron el turismo mexicano y el estadounidense, que representan cada uno el 38 por ciento de la afluencia de visitantes, seguido por los canadienses, que significan el 8 por ciento, los británicos el 3 por ciento y los colombianos el 2 por ciento. (AGENCIA SIM)