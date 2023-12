Entrega Mara Lezama apoyo a Fundación Teletón y hace llamado de solidaridad

CANCÚN, MX.- El gobierno de Mara Lezama, entregó a la fundación Teletón un donativo de apoyo en el marco de la campaña “Orgullosamente Tercos” y refrendó el compromiso de esta nueva administración para apoyar a quienes más lo necesitan.

La Gobernadora acompañada de las presidentas municipales de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña y de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, fueron recibidas por el director General del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), Paolo Sergio Montero Jaquez.

Mara Lezama destacó la generosidad de las y los mexicanos que año con año hacen posible, a través de sus donativos, el lograr historias de éxito de niñas, niños y jóvenes que reciben los servicios en los diversos espacios establecidos en todo el país.

“Soy una luchadora social que mucho antes de participar en política estuve aquí desde el primer día y he visto de cerca el trabajo que han hecho y no me alcanzará la vida para agradecerles por esa oportunidad que le dan a las familias, a esas niñas y niños a recibir sus terapias. Vamos a continuar siempre poniendo un granito de arena de manera personal, pero también de manera institucional”, dijo.

Afirmó que todas y todos los quintanarroenses quieren contribuir a romper la meta de más de 410 millones que se fijó a nivel nacional y que servirán para reconstruir el CRIT de Guerrero y dar una oportunidad a las familias de Acapulco.

La Gobernadora agradeció la atención que se le otorga a 783 usuarias y usuarios en Quintana Roo y reconoció el trabajo de cada uno de los que laboran para dar la atención y el servicio a las familias quintanarroenses. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)