“NO NOS QUIERAN ENGAÑAR CON FOTOS DE PERSONAS QUE DESCONOCEN DE NUESTRAS LUCHAS”: Morenistas fundadores exigen a la dirigente, Johana Acosta, piso parejo en la selección de candidatos y candidatas ante gastos excesivos para el posicionamiento de aspirantes

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Militantes fundadores de Morena cerraron filas contra la dirigencia estatal, encabezada por Johana Acosta Conrado, para exigir el cumplimiento de la convocatoria para la selección de candidatos a cargos de elección popular y piso parejo ante diversas irregularidades detectadas antes, durante y después de los registros al proceso interno.

Adelantándose a descalificativos oficiales, los militantes inconformes afirmaron no ser “un grupo, facción, corriente o algo similar que contravenga lo estipulado

en nuestros estatutos. Somos militantes, protagonistas del cambio verdadero, con una legítima aspiración a abanderar una candidatura en el próximo proceso electoral local o federal”.

Fundadores, referentes y líderes sociales de Morena del norte y sur de Quintana Roo afirmaron que su exigencia es el respeto a los derechos de los morenos “porque hoy cualquier prianista se pone el chaleco y ya es Morena, pero ayer eran los primeros en atacar a nuestro presidente”.

“Vamos a ser claros, aún no hay candidaturas definidas, y vamos a llevar todo paso a paso respetando los tiempos; sin embargo también debemos saber que los acuerdos marcan los géneros, las afirmativas, pero algo muy importante la tabla de competitividad, donde Solidaridad está entre las bajas, y probablemente el candidato debe ser hombre”, afirmaron.

“Estamos los verdaderos fundadores de Morena de los 11 municipios, que no nos quieran engañar con fotos donde salen personas que no conocen de luchas sociales, que no son morenistas pero quieren inclinar la balanza, la lucha sigue y los militantes y simpatizantes están de pie”, enfatizaron.

Los fundadores de Morena inconformes hicieron pública la preocupación por diversos hechos que se han desarrollado y continúan prevaleciendo en el proceso de selección interna de candidatos y candidatas a cargos de elección popular.

Hicieron un llamado a Acosta Conrado, en calidad de dirigente estatal de Morena, a revisar el desarrollo del proceso interno, sobre diversas situaciones que se han presentado, antes, durante y después del registro de aspirantes a los diversos cargos, que contravienen las reglas del proceso.

Los militantes fundadores denunciaron que hay aspirantes de varios municipios con campañas dispendiosas desplegadas en redes sociales y pinta de bardas lo que genera un clima de ventaja indebida e inequidad entre los aspirantes “que lesiona los principios democráticos a los que nos

debemos sujetar sin objeción o excusa alguna”.

Pedimos que sea una dirigencia garante del respeto irrestricto de un proceso responsable y ordenado, y se corrijan estas irregularidades y que sea un firme defensor y promotor de su militancia en este proceso interno de selección de candidaturas para que se valore la

trayectoria de compañeras y compañeros de lucha ante los órganos de decisión nacionales,

con la inclusión en la definición de candidaturas de cuadros de lucha del movimiento.

Consideraron que el partido Morena se verá fortalecido con la elección de candidatos y candidatas de probada lealtad.

Al conformar un bloque para exigir piso parejo a la dirigencias estatal de Morena en el proceso de selección interna de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, dijeron que cualquier postura fuera del comunicado de algún militante será a título personal. (Noticaribe)