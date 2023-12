‘NO TE TRAIGO EN EL RADAR’: Tatiana Clouthier menosprecia crítica del priista Roberto Madrazo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La exdiputada de Morena, Tatiana Clouthier, causó sensación en redes sociales al responder un mensaje del excandidato presidencial Roberto Madrazo, luego de que éste la criticara por su gestión en la Secretaría de Economía, publicó quinto-poder.mx.

Fue el pasado 26 de diciembre cuando Roberto Madrazo compartió una nota de la revista Proceso, la cual aseguró que era la nota más leída de 2023, aunque no dio las estadísticas ni de dónde sacó dicha información, con la que criticó la gestión de Tatiana Clouthier al frente de la Secretaría de Economía, en la cual estuvo del 4 de enero de 2021 al 6 de octubre de 2022.

“Esta es la nota más leída del 2023: Cuando Tatiana Clouthier estuvo al frente de la Secretaría de Economía, México tuvo el menor crecimiento económico en TODA América Latina. ¿Qué tendrá que decir @tatclouthier que tanto le gusta opinar?”, fueron sus palabras.

La ahora aliada de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de la República, no respondió enseguida, pues no se había dado cuenta de la embestida del exgobernador de Tabasco, fue hasta la noche del pasado 27 de diciembre cuando respondió al priista.

“Ay, Roberto Madrazo, no te había respondido porque la verdad no te traigo en el radar, pero alguien me dijo que me habías arrobado y bueno, ahí te va… Te vales de una nota de hace un año (25 de enero 2023) para criticar. Y no sobre un hecho concreto, sino una predicción”, escribió y luego dio respuesta a las acusaciones del funcionario.

Tras la épica respuesta de Tatiana Clouthier a Roberto Madrazo, los seguidores de la exdiputada morenista no se hicieron esperar, principalmente con palabras de elogio por lo que le había respondido al priista, comentario que no tardó en hacerse viral. (Fuente: quinto-poder.mx)