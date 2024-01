Militares repararán carreteras federales una vez concluido el Tren Maya, anticipa AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Al terminar el Tren Maya, los militares deberán encargarse del mantenimiento de las carreteras federales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó Proceso.

Dijo que esta infraestructura es parte de los compromisos que tiene para concluir su sexenio, pero que esta labor será “nada más terminamos el Tren Maya y como se usaron mucho las carreteras para el traslado de piedras, de balasto y quedaron algunas en mal estado, las vamos a mejorar antes de irnos este año” dijo.

“Ya una instrucción, transmitir al secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) para que los ingenieros militares terminando toda la obra del Tren Maya emprendan acciones para mantenimiento de las carreteras y las dejen en buen estado y los gobiernos estatales van a hacer lo propio con las carreteras de los estados”, indicó.

En el caso de algunos estados afirmó que su gobierno no podría concluir algunas obras, por lo tanto no las compromete para no dejarlas truncas, pero reconoció la labor de los militares en el desarrollo de infraestructura y puso como ejemplo al secretario de la Defensa por cumplir con el encargo y no enfocarse tanto en el cargo.

Dijo que “van a quedar proyectos pendientes como el ramal de estación Chontalpa a Dos Bocas para el tren, que va a ayudar mucho, es un proyecto que lleva tiempo; sin embargo, ya no nos alcanza a nosotros”, pero consideró que en el caso de su estado natal tendrá desarrollo con crecimiento. (Fuente: Proceso)