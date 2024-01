Selección mexicana de beisbol es la segunda mejor del mundo, dice la WBSC

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El beisbol mexicano continúa ganando terreno en el deporte mundial luego de que la Selección mexicana de béisbol fue nombrada como la segunda mejor del mundo en el ranking mundial de la Confederación Mundial de Beisbol Softball (WBSC), publicó 24-horas.mx.

El 2023 fue un año que sumó demasiado a la novena azteca, llegando a semifinales del Clásico Mundial donde estuvo muy cerca de vencer a Japón.

Por otro lado, por primera ocasión, México se coronó con el oro en los Juegos Centroamericanos y consiguió el bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Lo conseguido el año pasado fueron razones suficientes para que la escuadra tricolor mantuviera su posición como la segunda mejor del mundo y desplazara a Estados Unidos al tercer sitio, mientras que la selección nipona se mantiene a la cabeza.

📊⚾ WBSC/KONAMI Men's Baseball World Ranking updated!

🔥🇲🇽 A 2023 to remember for Mexico

Check out the details here: https://t.co/esCZXZ79Mo

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) January 3, 2024