Se apunta el ‘Indio Blanco’ para buscar la presidencia municipal de Isla Mujeres por la vía independiente

ISLA MUJERES, MX.- Humberto Lara González, alias el “Indio Blanco” anunció su registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), para buscar, por la vía independiente, la presidencia municipal de Isla Mujeres en las próximas elecciones del 2 de junio.

Entrevistado durante un encuentro que sostuvo con habitantes de la Zona Continental, el ex candidato a diputado por Movimiento Ciudadano mencionó que requiere 360 firmas para validarse como candidato independiente.

“Son 360 firmas que necesitamos para la vía independiente, pero nosotros vamos por más”, agregó.

Asimismo, el ejidatario dijo que en los próximos comicios intentará sacudir el control de partidos y grupos políticos del panorama político de Isla Mujeres.

El aspirante a alcalde, quien hace menos de un año fue nombrado coordinador de promoción de Claudia Sheinbaum en la Zona Continental de Isla Mujeres, aseguró que busca el cargo fuera de cualquier partido, ya que la gente ahora “ya ha aprendido a votar” por la persona y no por una institución política.

Aseguró que de llegar a ser alcalde, se enfocará básicamente en atender los problemas cotidianos de Isla Mujeres, sobre todo aquellos que no han sido resueltos por anteriores administraciones municipales.

Afirmó que existe un hartazgo ciudadano que él tratará de aprovechar con “propuestas de la gente” y no con una agenda partidista.

“Se necesita un vehículo para participar en la contienda electoral y ese es mi vehículo. Yo creí que hay un hartazgo ya de la ciudadanía. Esta elección del 2024 será por la persona más que nada. El pueblo ya sabe, no se le puede engañar, el pueblo ya despertado”, añadió.

Por último, al ser cuestionado por la prensa sobre Atenea Gómez Ricalde y Juan Carrillo Soberanis (sus posibles contrincantes), el autodenominado “luchador social” se limitó a decir que su trabajo en el servicio público lo va a juzgar en las próximas elecciones, en caso de que compitan.

Al margen de ello, comentó brevemente sobre el cambio de partido que hicieron los dos políticos mencionados, anteriormente.

“Es válido que un político brinque de un partido a otro, se puede hacer. No me quiero marear con otros pensamientos y si le metemos cosas diferentes a mi cerebro me voy a desgastar y yo estoy solo para mi pueblo”, concluyó. (Agencia SIM)