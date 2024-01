Julio César Chávez Jr. es arrestado en Los Ángeles por posesión ilegal de un rifle de asalto

ESTADOS UNIDOS.- Julio César Chávez Carrasco, hijo de la leyenda del boxeo mexicano JC Chávez, fue detenido este lunes por la policía en Los Ángeles, California, bajo el cargo de “posesión ilegal de armas de fuego”, publicó aristeguinoticias.com.

De acuerdo con información publicada por el porta TMZ Sports, la policía ingresó alrededor de la 01:30 horas locales a la vivienda de Chávez Carrasco y le confiscó un rifle de asalto.

El también boxeador sinaloense, de 37 años, fue detenido y llevado a la cárcel de Valley en Van Nuys, donde fue presentado y fichado en los registros de la policía.

Las autoridades actuaron al recibir el aviso de una persona, no identificada, que alertó sobre la posesión del arma de fuego por parte de Chávez Carrasco y el peligro de que se hiciera daño o a los demás.

Este es el último de una serie de escándalos en que se ha visto involucrado Chávez Jr, conducta que lo ha llevado a un mediático enfrentamiento con su legendario padre, quien a principios de este 2024 publicó un video en sus redes sociales en el que, además de felicitar a la afición, envío un duro mensaje a su problemático hijo.

“La verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí con todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”, mencionó Chávez González. (Fuente: aristeguinoticias.com)