Xóchitl Gálvez festeja supuesta derrota de Claudia Sheinbaum tras rechazo a Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, festejó la negativa del Congreso de la Ciudad de México a ratificar a Ernestina Godoy como fiscal, y advirtió que esa fue la primera derrota de Claudia Sheinbaum y su amiga la “fiscal carnal”, publicó Expansión Política.

En Sinaloa, la precandidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, hizo un recuento de acciones con las que Morena y sus aliados buscaron presionar a diputados locales para que votaran por Godoy, pero no pudieron.

“Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado a los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer (ratificarse) amenazando: detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar al PRI y no lo lograron porque estuvieron las agallas de votar.

“Balancearon el auto de una diputada del PRI para tratar de intimidar. Así se las gasta este gobierno este gobierno: amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías. Así es que vayan midiendo lo que viene: lo que viene es una elección de Estado”, advirtió la senadora panista con licencia al pedir a los ciudadanos que no tengan miedo, que hay amenaza de que les van a quitar los programas sociales y eso es mentira.

“A mí el señor de Palacio Nacional no me da miedo y se lo digo desde aquí Andrés Manuel López Obrador así se meta con todo apoyar a su corcholata. Le voy a ganar, le voy a ganar. El que tiene miedo es él”. (Fuente: Expansión Política)