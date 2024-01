Arnold Schwarzenegger fue detenido y multado en el aeropuerto de Múnich por no declarar un reloj de lujo

ALEMANIA.- El actor austríaco y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, estuvo retenido durante tres horas en la aduana del aeropuerto de Múnich por no haber declarado a su llegada desde Los Ángeles un lujoso reloj que quiere subastar en Austria, informaron medios alemanes, publicó lopezdoriga.com.

Una portavoz de la aduana de Múnich confirmó al semanario Der Spiegel que Schwarzenegger estuvo retenido y que se le abrió un proceso penal fiscal.

