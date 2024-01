“NO QUIERO SER GOBERNADOR, POR EL MOMENTO… VOY AL SENADO”: Dice Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano, que ganará a Morena y que está por arriba 18 puntos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras asegurar que será muy difícil que lo bajen de la candidatura como sucedió hace dos años, el precandidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Roberto Palazuelos, afirmó que representa un peligro para Morena y que derrotará a Anahí González y a Eugenio Segura, en las urnas.

En conferencia de prensa en la capital de Quintana Roo, dijo que ahora es más cuidadoso y prudente, ya que hace dos años, cuando aspiró a ser candidato a gobernador “los dirigentes de Movimiento Ciudadano se creyeron la guerra sucia de mentiras, pero ahora ya me conocen ya saben quien soy porque me han investigado”.

Aseguró que su relación con Mara Lezama es buena y de respeto, “pero no me voy a enfrentar con ella porque no estoy buscando ser gobernador en estos momentos porque voy al Senado”.

Insistió que ganará de calle a los candidatos de Morena al Senado, ya que, según sus encuestas, se encuentra 18 puntos por arriba de cualquier partido y sus propuestas.

“Hay quienes dicen que Palazuelos apuesta para entrar en segunda y eso me da risa porque Morena no representa nada. Pones a Morena y Palazuelos y todo cambia, pones a un candidato y a Palazuelos y todo cambia”, aseguró.

Aunque dejó en claro que Mara Lezama no está metiendo las manos en el proceso.

Palazuelos insistió que hay las condiciones propicias para ser Senador de la República a diferencia de hace dos años cuando no pudo serlo para la gubernatura, ya que además de empresario y artista “me he convertido en político, pero jala no me convierta en político, político, porque no me gusta la clase política que gobierna México”.

Explicó que en esta ocasión, además de cumplir con la ley electoral y respetar las disposiciones del INE en cuanto a gastos de precampañas, evita ser más mediático y trabajar en la estrategia de recorrer las calles y saludar a la gente.

En referencia a la postulación de Anahí González como candidata única al Senado por la cuota indígena, aseguró que Movimiento Ciudadano designará como su suplente a una mujer mayahablante de Felipe Carrillo Puerto “porque hay quienes han querido tomarle el pelo a los quintanarroenses”.

El precandidato de Movimiento Ciudadano al Senado insistió que será difícil que lo bajen de la candidatura en esta ocasión “porque estamos haciendo bien las cosas, nos estamos cuidando haciendo campaña de mucho respeto a la ley, cada espectacular cada movimiento esta registrado ante el INE y he sido respetuoso de MC y sus diferentes corrientes y mientras me mantenga prudente y correcto no me bajaran”.

Dijo que su triunfo se basa en la imagen que tiene la ciudadanía de empresario y trabajador “y ya con eso estamos del otro lado”.

Represento un peligro para la oposición y por eso tomo las precauciones para que no me agarren cojiando, subrayó. (Noticaribe)