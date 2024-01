“ESOS NO SON LOS DOCUMENTOS QUE YA SE TENÍAN LISTOS”: Excluido el PRD de la coalición parcial entre el PAN y el PRI para la elección de presidentes municipales y diputados locales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- En una decisión de último momento – ya que los documentos e incluso el boletín que tenían preparado lo contemplaba – el partido de la Revolución Democrática (PRD) quedó fuera de la carta intención de la coalición parcial “Fuerza y amor por Quintana Roo” que los dirigentes del PRI, Pedro Flota Alcocer, y del PAN, Reyna Tamayo, entregaron al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) minutos antes de vencer el plazo la medianoche de este viernes.

“Estos no son los documentos. ¿Quedó fuera el PRD?” se escuchó decir al personal de apoyo que, sorprendidos, esperaban desde las 22:30 horas a la dirigencia de los partidos para entregar la documentación.

Flota Alcocer se limitó a responder :”pregúntenle a ellos” – en referencia al dirigente del PRD, Leobardo Rojas López – al ser cuestionado sobre la decisión de excluirlos de la carta intención e insistir en que no se trataba de una ruptura sino únicamente que no pudieron llegar a acuerdos.

Simplemente no se concretó la alianza con el PRD porque hablar de rompimiento es hablar de pleitos que no hay porque a nivel nacional se mantiene la coalición entre los tres partidos y en Quintana Roo simplemente no se pudo, insistió el dirigente priista.

Dijo que esta alianza entre el PRI y el PAN es para la lucha electoral “y el divide y vencerás se debe aplicar de Morena hacia el partido Movimiento Ciudadano”.

Reconoció que la falta de acuerdos con el PRD después de varios meses de pláticas movió toda la distribución de espacios en los cuales van a competir: “no hay confrontación personal ni política, pero todo influye en la política”.

Por su parte, la dirigente del PAN aseguró que esta decisión no fue personal ni partidista sino se trataba de encontrar el camino y recuperar todo lo que se había perdido.

“No se pierde nada sino que se gana mucho para Quintana Roo”, afirmó.

Cabe señalar que el departamento de prensa del PRI distribuyó un boletín en el cual mencionaba que el PAN, PRI y PRD entregaban su carta intención de coaligarse y después lo borró de los grupos de chat e incluso fue la dirigente del PAN, Reyna Tamayo, quien llevó la voz cantante al momento de explicar la nueva distribución de espacios a siglar tanto en los municipios como en los distritos electorales.

Durante los últimos meses, el PRD ha sido el partido que ha interpuesto recursos ante el Ieqroo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) en contra de la gobernadora Mara Lezama, la presidenta de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta y del secretario del bienestar, Pablo Bustamante por diversos actos violatorios de la Ley electoral – como el uso de recursos públicos para la promoción personalizada de imagen – Aunque dichos recursos han sido rechazados. (Noticaribe)