Denuncian turista colombiana retención de familiar en el Aeropuerto de Cancún durante 5 días

CANCÚN, MX.- Gina Rincón, una turista colombiana, utilizó su cuenta de TikTok para denunciar que uno de los miembros de su familia, identificado como Esteban, ha sido retenido en las oficinas del Instituto Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional, donde ha cumplido cinco días privado de su libertad, sin motivo aparente.

La extranjera relató que viajó con su familia a Cancún para celebrar los cumpleaños de ella y su esposo, así como el nacimiento de su hija. Aclaró que su hermana llegó días después, pero fue retenida durante varias horas por los agentes de migración, quienes cuestionaron las intenciones de su viaje. Después de varias horas, la dejaron libre.

Sin embargo, el novio de su hermana, a quien identificó como Esteban y quien también aprovecharía el viaje para festejar su cumpleaños el 21 de enero, arribó días después y también fue retenido sin justificación alguna.

“Tenía su boleto de regreso, aún así, lo dejaron en espera. Él tenía que llegar a las 5 de la mañana, y a las 8 no lo dejaron pasar. Todo el día 18 no supimos nada de él. Al día siguiente tampoco. Contratamos un abogado para saber qué hacer porque no nos dan razón” explicó.

La situación se agravó con el pasar de los días, y la familia decidió buscar asesoría legal para enfrentar la retención de Esteban. A pesar de presentar un documento de amparo, que debería haberse resuelto en 48 horas, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) no han ofrecido alguna explicación y él permanece retenido desde el pasado jueves 18 de enero.

“Esteban nos llamó y pidió que se desistiera el abogado del amparo, porque si no, se iba a quedar otros 20 días. Yo me pregunto, una persona que no ha cometido ningún delito, que no es ningún delincuente, cuyo historial es limpio. No entiendo por qué”, relató en la plataforma digital.

“El abogado nos dice que no lo pueden tener más de tres días retenido, que nos asegura que quitemos el amparo y que ellos ahí lo dejen más tiempo y comiencen a maltratarlo. Lo que creemos nosotros es que migración está un poco desesperada, porque tienen que rendir un informe de algo que hicieron y que no saben qué decir, porque no saben por qué detuvieron a una persona que no hizo nada”, añadió.

También dijo que una connacional que fue deportada a Colombia se comunicó con su hermana, pues tuvo comunicación con Esteban, y le mencionó que él está sufriendo ataques de ansiedad.

Gina Rincón utilizó la red social para pedir apoyo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y también pidió difundir el caso mientras la familia se prepara para abandonar México el 25 de enero, sin querer dejar a Esteban desamparado en migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

“Hemos venido muchos años acá a México, a Cancún, me encantan los paisajes. Pido ayuda a la gente mexicana. Al ver esta situación, es muy difícil pensar como familia en poder volver a México. A los colombianos que van a venir aquí, tengan mucho cuidado, porque están dejando a muchas personas en migración” finalizó al dar su mensaje.

Hasta el momento el INM no se han pronunciado en torno a este hecho. (Agencia SIM)