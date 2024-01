“ESTÁN LOS QUE TIENEN QUE ESTAR”: Buscan PAN y PRI no repetir ‘errores del pasado’ al separar al PRD de la coalición, afirma Reyna Tamayo

CANCÚN, MX.– Reyna Tamayo, presidenta estatal del PAN, afirmó que el hecho de separar al PRD de la coalición “Frente Amplio” obedeció a una estrategia para no repetir los “errores” que cometieron esta fuerza política y el PRI en el pasado proceso electoral.

En entrevista breve esta mañana, la dirigente panista mencionó que aliarse solo con el PRI podría traerle mejores resultados a esta coalición opositora que busca ganar más que la presidencia municipal de Solidaridad.

Además, resaltó que las decisiones que los dirigentes tomaron durante aquel proceso no fueron las adecuadas, por lo que se busca evitar caer en los mismos “errores”.

“No vamos a repetir errores del pasado, y eso es lo que estamos demostrando con esta alianza, que está con el PRI y el PAN. Los errores están a la vista, las decisiones tomadas y los espacios que tuvimos. Las decisiones que se tomaron en ese momento, pues nos toca asumirlas, asumir esa responsabilidad, y tomamos por eso con el PRI esa alternativa de irnos los dos”, añadió.

Precisó que estos partidos no rompieron con el PRD, sino solo “no hubo acuerdos” con esta fuerza política, en la entidad.

“Esto además no significa que ya está perdido. Solo no llegamos a acuerdos con el PRD, pero no significa que no nos podemos poner de acuerdo, que todo está perdido. Yo lo veo como una fortaleza. Están los que tienen que estar”, resaltó.

Con respecto a las siglaturas, la dirigencia estatal afirmó que, tal como lo dio a conocer la alianza en días anteriores, el PAN siglará las candidaturas a las presidencias municipales en Solidaridad, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco e Isla Mujeres. Por su parte, el PRI lo hará en Cozumel, Benito Juárez, Bacalar, Puerto Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Aseguró que esta coalición tiene la suficiente fuerza para ganarle varias posiciones a Morena y sus aliados, PVEM y PT.

“Tenemos la suficiente fuerza para realmente hacer lo que los quintanarroenses están buscando, el cambio que necesitamos gente”, destacó.

Por último, informó a que a mediados de febrero la alianza PAN-PRI va a definir los nombres de quienes van a encabezar las candidaturas a las presidencias municipales, diputaciones y senadurías.

Agregó que la intención es que a finales de ese mes esta alianza tenga lista ya toda su estructura, para competir en el siguiente proceso electoral. (Agencia SIM)