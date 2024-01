Xóchilt Gálvez estrena su Conferencia de la verdad para contrarrestar ‘mentiras y calumnias’ de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Este lunes, la precandidata presidencial de la coalición “Fuerza y Coalición por México”, Xóchitl Gálvez, inauguró sus ‘Conferencias de la verdad’, publicó mvsnoticias.com.

“Estamos aquí ejerciendo el derecho que réplica que no me dieron en Palacio Nacional; aquí vamos a ser la voz de millones de mexicanos que no son escuchados”, declaró recordando la vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador no la dejó acceder a su “Mañanera”.

Anunció que, en cada conferencia, ofrecerá un dato verificado para contrarrestar “las mentiras y calumnias” que se emiten desde Palacio Nacional.

En esta ocasión, dijo que el actual sexenio es el que más homicidos ha registrado. Señaló que, durante el gobierno de Felipe Calderon, se registraron 95 mil homicidios, 120 mil durante la administración de Enrique Peña Nieto, mientras que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la cifra es de 170 mil homicidios.

La precandidata tocó el tema de la filtración de datos personales de periodistas que cubren “La Mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el gobierno de México debe ser responsable.

“Cuando no das resultados, das pretextos, eso se llama ser ineptos y lo que son, son ineptos”, declaró. “Todo el mundo nos intenta hackear, a mí me han intentado hackear, pero tengo protección. Traer a gente con el cero conocimiento de materia de seguridad cibernética, deja mucho de desear. Es su responsabildiad, que deje de echarle la culpa, nada más faltó echarle la culpa a Calderón”.

La actual candidata del PAN y el PRD, quien el martes será nombrada por el PRI, se mostró contenta por los avances en las encuestas electorales, lo que, según ella, es motivo de ataques en su contra.

“Esto se va a cerrar y a medida que se cierre, este gobierno se va a radicalizar. Estoy lista para lo que venga y le vuelvo a decir al presidente: no le tengo miedo'”, mencionó.

Gálvez abre la puerta a morenistas

Asimismo, le abrió las puertas a los que estén desencantados con el actuar del gobierno de López Obrador, esto tras ser cuestionada sobre la renuncia de Morena del senador Alejandro Rojas Díaz Durán.

“Creo que lo peor que le puede pasar a una persona es creer que todo lo que hace está bien y eso es lo que le pasó a Morena, no acepta la crítica. En ese sentido, le reconozco al senador esa capacidad y por supuesto que es bienvenido y debe haber muchos morenistas, muchos, que no están buscando un cargo público, sino regresarle la paz y la tranquilidad al país”, expresó.

Durante el periodo de intercampañas, las ‘Conferencias de la verdad’ de Xóchitl Gálvez se realizarán tres veces a la semana a las 10:00 horas. (Fuente: mvsnoticias.com)