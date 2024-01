Así es el Modo Rojo de WhatsApp: Cómo instalarlo, cuáles son sus ventajas y sus riesgos…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La personalización de nuestras aplicaciones se ha vuelto una tendencia popular. En este contexto, surge el intrigante WhatsApp Rojo, una opción que te permite darle un giro radical al icónico color verde del ícono de WhatsApp. Pero, antes de sumergirnos en sus beneficios y cómo instalarlo en tu teléfono, es crucial tener en cuenta que esta aplicación no es oficial, lo que significa que al optar por este cambio podrías poner en riesgo la información de tu dispositivo, publicó La Opinión.

La propuesta del WhatsApp Rojo es simple pero impactante: cambiar el tono clásico del ícono de WhatsApp a un vibrante rojo. Este cambio estético puede ser la elección perfecta para aquellos que buscan destacar entre la multitud y desean personalizar su experiencia en el teléfono móvil. Es importante destacar que, a pesar de esta modificación visual, las funciones fundamentales de la aplicación siguen intactas, sin afectar su rendimiento general.

¿Cómo instalar el WhatsApp Rojo?

Ahora bien, ¿cómo puedes instalar esta versión personalizada de WhatsApp en tu dispositivo? Aquí entramos en terreno delicado, ya que WhatsApp Rojo no se encuentra disponible en las tiendas oficiales de aplicaciones como Google Play o Apple Store. Para acceder a esta versión alternativa, deberás buscar el archivo APK de WhatsApp Rojo directamente en internet.

Antes de aventurarte en este proceso, es esencial realizar una copia de seguridad de tus datos. La instalación de WhatsApp Rojo implica desinstalar la aplicación original, y este paso previo asegurará que no pierdas ninguna información crucial durante el proceso. Una vez completada la copia de seguridad, sigue estos pasos:

Busca el archivo APK de WhatsApp Rojo en la web.

Acepta los permisos necesarios para acceder a tus contactos.

Agrega tu número de teléfono y nombre.

¡Disfruta de WhatsApp Rojo en tu dispositivo!

Funciones adicionales

Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que ofrece WhatsApp Rojo que podrían tentarte a arriesgarte con esta aplicación no oficial? Este “Modo Rojo” viene cargado de funciones exclusivas que no encontrarás en la versión clásica. Por ejemplo, tus contactos ya no podrán borrar los mensajes que les envíes, y tampoco podrán ver cuando estás escribiendo un mensaje en la parte superior de la ventana. Además, podrás visualizar los estados de tus contactos sin que ellos se enteren, cumpliendo así con deseos que muchos han tenido durante mucho tiempo.

Pero las sorpresas no terminan ahí. WhatsApp Modo Rojo también te permite programar mensajes, conocer si algún contacto te ha bloqueado y descargar diversos temas para personalizar tus conversaciones en la aplicación. Estas características adicionales pueden hacer que la experiencia de usuario sea aún más atractiva para aquellos que buscan algo más que la versión estándar de WhatsApp.

Riesgos

Sin embargo, al embarcarte en esta aventura de personalización, es crucial estar consciente de los riesgos asociados. WhatsApp Rojo proviene de una fuente externa, lo que implica posibles amenazas como malware y vulnerabilidades de seguridad o privacidad. Instalar esta versión alternativa es una decisión que debe tomarse bajo responsabilidad propia.

Si en algún momento decides regresar a la versión oficial de WhatsApp, el proceso implica desinstalar la aplicación personalizada, eliminar el archivo APK y luego descargar la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo móvil. Este paso adicional es necesario para garantizar la integridad y seguridad de tu información. (Fuente: La Opinión)