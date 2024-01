NO HAY PRUEBAS PARA DESCARTAR QUE SÍNTOMAS SEAN DE COVID: Recomendable prevenir instalando filtros sanitarios en las escuelas, además del uso de cubrebocas y gel por los casos de gripe atípica, considera el vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia, Sergio Acosta

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Debido a que el número de enfermedades respiratorias ha registrado un aumento en las últimas semanas, que no han podido ser diagnosticada como síntomas de COVID19 por la falta de pruebas, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia, Sergio Acosta Manzanero, consideró necesario retomar los filtros sanitarios en las escuelas como medidas de prevención.

Explicó que, ante la falta de pruebas en hospitales, el sector salud ha diagnosticado las enfermedades respiratorias como “gripes atípicas” y así son atendidas en el sector salud.

La información es que en Quintana Roo y en los demás Estados del país hay un aumento en el número de enfermedades respiratorias “pero no se ha podido determinar que los síntomas sean de Covid19 porque en los hospitales no hay pruebas y no se están realizando y se desconoce si el sector salud está haciendo pruebas”.

Insistió que hasta el momento los enfermos son diagnosticados con gripe atípica.

Ante esta situación, Acosta Manzanero dijo que por la experiencia de la pandemia y no porque se esté repitiendo el mismo escenario es necesario retomar los filtros en las escuelas y retomar el uso de cubrebocas y gel sanitizante.



No es que estemos regresando a los momentos de la pandemia, pero es una medida preventiva colocar esos filtros sanitarios y recomendar el uso de cubrebocas y gel desinfectante.

Además, servirá para evitar mayores contagios de enfermedades respiratorias y mantener en vigilancia a los estudiantes enfermos durante tres días por lo menos.

Insistió que la falta de aplicación de pruebas impide comprobar que sean casos de COVID19.

Ante la propuesta de modificar el horario de entrada de los estudiantes, Acosta Manzanero dijo que los estudiantes salen de sus casas a las 6:30 de la mañana con bajas temperaturas y neblina “aunque es necesario analizar el impacto en escuelas de doble turno”.

Explicó que en el caso de las telesecundarias en comunidades rurales también son telebachilleratos y modificar el horario de entrada traería como consecuencia que recorrieran el horario de salida y lo estarían haciendo en la oscuridad”. (Noticaribe)