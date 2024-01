“NO ES FÁCIL SER ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE”: Alexander Dorado, tras recibir su registro en busca de la presidencia municipal de Othon P. Blanco

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego de que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) le otorgó el registro como aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Othón P. Blanco por ordenanza del Teqroo, Alexander Dorado Dzul reconoció que el camino no es fácil “porque no es sólo levantar la mano y decir yo quiero”.

No es fácil buscar el cargo (de la presidencia municipal) por la vía independiente. No está hecho para que un ciudadano común y corriente busque un cargo de elección popular por esta vía”, señal.

En conferencia de prensa dijo que se ha encontrado muchas trabas además que es un proceso muy caro y tedioso.

He tenido que pedir prestado dinero además de realizar trámites burocráticos ante el Registro Público de la Propiedad y el SAT para validar la Asociación Civil y los procesos administrativos que incluso me quería dar cita hasta el mes de julio después de la elección, explicó.

Consideró que todos aquellos ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes deben por lo menos iniciar todos sus trámites con un año de anticipación.

Alex Dorado señaló que aún prevalece el régimen partidista para ser candidatos quienes reciben hasta lo triple que un aspirante a candidato independiente.

Insistió que el proceso para ser candidato independiente es muy difícil que pareciera que las autoridades no quisieran que un ciudadano llegue a un cargo de elección popular.

Un partido político tiene estructura tiene recursos para convencer a la gente e incluso regalan despensas, aunque la gente está cansada de eso, aseguró.

Cabe mencionar que luego que el Ieqroo le otorgó el registro como aspirante a candidato independiente, el INE tendrá que validar el proceso y ampliar el periodo para la obtención de apoyos ciudadanos hasta el 29 de febrero, de acuerdo con el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ya que a partir del 2 de marzo inicia el proceso de validación de los apoyos recibidos. (Noticaribe)