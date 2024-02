IRRITACIÓN DE COLONOS: Fracasa intento de desalojo en la colonia ‘Las Torres’ de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Elementos policíacos intentaron realizar un desalojo en al menos dos viviendas de colonia irregular “Las Torres”; sin embargo, a los pocos minutos, los cuerpos castrenses se retiraron, al ver la reacción de los pobladores de esta zona.

El malogrado operativo, que estuvo conformado por elementos de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, comenzó cerca de la avenida Benito Juárez a eso de las 11 de la mañana y concluyó a eso de las 1 de la tarde.

Fueron alrededor de 12 vehículos oficiales los que se desplegaron en dos puntos, para intentar sacar a las personas que ocupaban los predios.

Sin embargo, tras la reacción de al menos 80 personas de esta colonia, los elementos policíacos cancelaron el operativo, retirándose del lugar.

Pablo Santander Herrera, un vecino de la zona, mencionó que los elementos policíacos arribaron a esta colonia, sin ningún sustento legal que acreditara el desalojo.

Además, resaltó que ya son más de tres veces que los elementos policíacos y ministeriales realizan operativos de esta magnitud; incluso, dijo, “en uno de ellos hasta balazos hubo”.

“Es muy vergonzoso que la ley se esté vendiendo al mejor postor y que no apoye la presidenta. Nosotros necesitamos tener un hogar. No estamos pidiendo que nos regalen las tierras, las vamos a pagar, pero con apoyo del gobierno”, expresó.

El vecino de esta zona afirmó que en un primer momento los oficiales “llegaron a dialogar en buena manera”, pero después “se calentaron los ánimos”, cuando los elementos policíacos comenzaron a cerrar calles y bloquear los accesos y las salidas.

“Nos tratan como si fuéramos los narcos de Sinaloa. Entonces, no es justo, nosotros no queremos que nos regalen nada. Quisieron desalojar a uno de los vecinos de acá cerca, pero salieron corriendo, porque no tienen un sustento legal”, añadió.

Cabe recordar que apenas en octubre pasado, otro operativo se realizó en esta colonia irregular, en el cual se desalojaron a varias personas que tenían ocupados terrenos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). (Agencia SIM)