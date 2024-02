“LO QUE SE BUSCA ES NO PERJUDICAR EL BOLSILLO DEL TURISTA”: Esperan transportistas respuesta positiva de Federación para bajar costos por operar en el Aeropuerto de Tulum

TULUM, MX.- Transportistas del Aeropuerto Internacional de Tulum esperan que las autoridades federales den respuesta pronta a la petición formal que entregaron el martes pasado durante una manifestación realizada para denunciar el cobro que les hace la administración por el concepto de “transportación terrestre esporádica”.

En breve entrevista, Roberto Rubio, presidente de la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas de Quintana Roo, señaló que la tarifa a cobrar es la cantidad de 805 pesos más IVA, que da un total de 933 pesos, lo cual, dijo, “es una exageración”.

“Manifestamos nuestra inconformidad por el cobro excesivo de 805 pesos más IVA, nos pidieron que le enviáramos una propuesta por escrito, que ya se les mandó este martes por la noche y estamos esperando la respuesta de ellos”, expresó.

Consideró que dicha tarifa es un costo elevado para cobrárselo al cliente, ya que este derecho no incluye el gasto de operación de la transportadora.

Indicó que en la terminal de Cancún las transportadoras pagan 29 pesos por recoger pasajeros, por lo que ellos están proponiendo que las autoridades les cobren 20 pesos ahora, ya que este aeropuerto “está empezando”.

Refirió que en caso de que las autoridades no realicen el cambio mencionado, prevé graves afectaciones en el arribo de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Tulum, recién inaugurado en diciembre pasado.

“En caso de que no tengamos alguna respuesta favorable por parte de las autoridades del aeropuerto, no vemos factible que les digan a los clientes que vuelen a Tulum, pues el cliente es el que termina pagando esos 933 pesos, no la transportadora, ni el hotel, ni la agencia. Lo que se busca es no perjudicar ni afectar el bolsillo del turista que viene a disfrutar”, resaltó.

Por último, el entrevistado afirmó que las autoridades les dijeron que darán respuesta al escrito lo más pronto posible porque los hoteleros y las agencias de viaje han dejado en claro que mientras no se resuelva esto no promoverán el aeropuerto. (Agencia SIM)