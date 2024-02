Rafa Márquez tiene el aval de Joan Laporta para optar por el banquillo del Barcelona

ESPAÑA.- Después de que se reportara un supuesto malestar puertas adentro del FC Barcelona con Rafa Márquez por mostrar sus intenciones de asumir el mando del equipo tras el sorpresivo anuncio de Xavi Hernández, el presidente del club azulgrana confirmó que el entrenador mexicano está en carrera para ser tomado en cuenta en la búsqueda de un nuevo director técnico a partir de la próxima temporada, publicó La Opinión.

En una entrevista a RAC1 este viernes el mandamás del conjunto catalán reveló que Rafa Márquez es uno de los candidatos a dirigir el FC Barcelona una vez que Xavi Hernández se marche al final de la presente temporada tal y como anunció el pasado fin de semana el propio entrenador español luego de una derrota ante el Villarreal (3-5).

“No está descartado. Está teniendo una muy buena trayectoria, se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo o en transición. Es un activo de él. Por eso, cuando digo que estábamos preparados para emergencias me refería a esto”, comentó Joan Laporta ratificando las opciones del actual entrenador del filial azulgrana.

El nombre de Rafa Márquez tiene varias semanas sonando como el posible reemplazo de Xavi Hernández, incluso antes del anunció de su marcha al final de temporada. Además del mexicano también se especuló sobre el interés de la directiva culé en hacerse con los servicios de Thiago Motta, quien actualmente dirige al Bologna en la Serie A italiana.

Luego de que se conociera la decisión de Xavi Hernández, un día después Rafa Márquez fue cuestionado sobre sus intenciones de asumir el mando del cuadro catalán a lo que el entrenador mexicano no dudó en confirmar su deseo de sentarse en el banquillo del primer equipo del FC Barcelona. Algo que no fue bien recibido por la prensa deportiva que lo catalogó de “buitre”.

“A una oportunidad así no le puedes decir que no. Si llega ese momento intentaré estar disponible e intentar hacerlo de la mejor manera posible… Llegará (la oportunidad) si me tiene que tocar. ¿Quién no querría ser entrenador del FC Barcelona? Seguiré preparándome, esta es apenas mi segunda temporada como técnico”, comentó la semana pasada el mexicano.

Xavi “no se merece” ser despedido

Joan Laporta reveló que tomó la decisión de aceptar que Xavi Hernández siguiera en su cargo después de que anunciara su marcha al final de la temporada ya que el entrenador catalán no merece ser cesanteado de su cargo en el banquillo culé.

“Quiero que Xavi continúe hasta el final de la temporada con esta fórmula que hemos adoptado. Es lo mejor para esta temporada. No destituiré a Xavi porque no se lo merece. Merece que confiemos en él”, comentó el mandamás azulgrana. (Fuente: La Opinión)