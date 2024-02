DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS PENDIENTES, HASTA MARZO: Niega delegado de Movimiento Ciudadano acercamiento con Marybel Villegas

CANCÚN, MX.- Jacobo Cheja Alfaro, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, negó tener acercamientos con Marybel Villegas Canché o con Laura Fernández Piña, aunque no descartó la posibilidad de que las legisladoras tengan diálogo con la dirigencia nacional.

“Negativo, en mi carácter de delegado de la comisión operativa nacional para Quintana Roo, no he tenido ninguna cercanía con la senadora y no tengo información de que el coordinador nacional, Dante Delgado, tenga acercamientos con ella”, aseguró, al ser cuestionado sobre Marybel Villegas, senadora quien suena como eventual candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Sobre Laura Fernández, señaló que no ha tenido ningún contacto con ella, así como tampoco lo han tenido el dirigente estatal José Luis Pech Várguez. Únicamente se enteró que la diputada federal había renunciado a la bancada del PRD, aunque se mantendría en la oposición.

Previamente, el delegado confirmó la decisión, por voto unánime de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, de otorgarle la candidatura al senado a Roberto Palazuelos, en primera fórmula, y a Mayusa González Cauich, en segunda.

De Mayusa González Cauich, ex diputada federal originaria de Felipe Carrillo Puerto, destacó que es una mayahablante muy preparada que está lista para representar a los pueblos originarios de Quintana Roo.

También corroboró las propuestas a las diputaciones federales, en donde se incluye a David Ortiz Mena, vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, a quien calificó como un “perfil competitivo”.

En cuanto a las candidaturas que falta, a las presidencias municipales y diputaciones locales, Cheja Alfaro señaló que será hasta mediados de marzo cuando estos perfiles sean seleccionados. (Agencia SIM)