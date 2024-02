Pugna entre grupos delictivos complican estrategia de seguridad en Cozumel, acepta Juanita Alonso

COZUMEL, MX.- La estrategia de seguridad que mantiene la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Mariana (Semar) se ve frenada por las pugnas surgidas entre grupos delictivos, en los que hay periodos de calma seguidos de estallidos de violencia, aceptó Juanita Alonso Marrufo, presidenta municipal de la isla.

Cuestionada esta mañana sobre el ataque armado ocurrido ayer en la colonia Flores Magón, donde murió una mujer, la alcaldesa señaló que todas las autoridades seguirán trabajando para lograr el objetivo del convenio que celebraron hace meses las dependencias mencionadas, que es bajar la incidencia delictiva.

“Se han tomado estrategias, pero desafortunadamente existe una pugna entre los grupos, que sí existen periodos de calma, y cuando existe la pugna entre estos grupos es cuando suceden estos hechos violentos que son lamentables y que se seguirá trabajando, para acabarlo”, declaró a pregunta expresa sobre la eficacia de la estrategia de seguridad.

En ese sentido, al ser cuestionada sobre la eficacia de la Dirección de Seguridad Pública, la alcaldesa refirió que el número de elementos que tiene esta dependencia municipal se encuentra “mermado”, porque en los últimos meses han dado de baja a varios por no cumplir con los requisitos para ser policías.

Destacó que en los últimos meses han difundido la convocatoria para que más personas puedan sumarse a las filas de esta corporación, aunque resaltó que no todos los interesados han podido pasar el examen de admisión.

“También hemos dado de baja a varios elementos que no pasan su examen de control y confianza o que no se comportan como se debe, y de la gente que estamos captando no todos pasan el examen, así que invitamos a todos a que participen en la convocatoria”, afirmó.

Por último, la alcaldesa, al referirse al ataque armado suscitado ayer por la noche, dijo tener una información preliminar que descarta que la mujer que murió ayer durante este hecho era un “daño colateral”.

Sin embargo, precisó que le tocará a la Fiscalía General del Estado aclarar, en su momento, cómo ocurrieron los hechos y la identidad de los responsables. (Agencia SIM)