Proyecto de Nación de Claudia Sheinbaum diverge de las 20 reformas constitucionales promovidas por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ni la reforma para eliminar las candidaturas plurinominales, la reforma para incluir la extorsión entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la prohibición de vapeadores o la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular que forman parte de las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador estaban contempladas en el proyecto de la virtual candidata de Morena Claudia Sheinbaum en caso de ganar la presidencia, publicó animalpolitico.com.

El paquete de 18 reformas constitucionales y dos legales presiona la actualización del Proyecto de Nación 2024-2030 que Morena trabajó durante meses y que actualmente es revisado por un grupo de expertos elegidos por Claudia Sheinbaum. Se trata de un documento que en caso de que gane la presidencia será el que conduciría su gobierno.

Luego de que el presidente diera a conocer las 20 reformas, Claudia Sheinbaum anunció su respaldo y aseguró que esas propuestas “serán parte del programa que vamos a presentar”.

En una revisión al Proyecto de Nación 2024-2030, Animal Político confirmó que de las 20 reformas presentadas por López Obrador, 17 están en el documento, ya sea como reformas constitucionales o como propuestas de acciones generales a concretar, sin embargo, los detalles, alcances y tiempos para consolidarlas son distintos a los planes del presidente.

De la revisión se desprende que particularmente las reformas a pensiones, Poder Judicial y la Electoral tienen matices y diferencias por lo que significan una mayor presión para incluirlas de acuerdo con los términos enviados por la presidencia en el plan de gobierno que Sheinbaum presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo capitalino, en el arranque de su campaña.

Por ejemplo, la reforma para garantizar que el salario mínimo para maestras, maestros, policías, enfermeras, médicos y guardia nacional no sea menor al de los trabajadores inscritos en el IMSS, además de no estar contemplada en el Proyecto de Nación, requerirá de una adecuación presupuestal que al momento no estaba contemplada.

Tras conocer las propuestas enviadas por López Obrador, Claudia Sheinbaum subrayó que solo dos de ellas requerirían recursos específicos: la reforma a pensiones y la referente a los trabajadores del estado para que no tengan un ingreso menor al salario medio establecido por el IMSS, por lo que descartó que no se vaya a contar con los presupuestos suficientes para hacerlas realidad una vez que el Congreso de la Unión las apruebe.

“(Estas reformas) no representan un gasto que no pueda solventarse”, afirmó la aspirante presidencial. “Y además nos va a alcanzar para hacer obra pública y nos va a alcanzar, también, para seguir avanzando los derechos”, dijo Sheinbaum tras hacer un primer análisis de las propuestas enviadas por el presidente.

Aceleran pensiones

La reforma al sistema de pensiones -para la cual López Obrador ya informó que dejará un fondo semilla de 64 mil millones de pesos- estaba contemplada en el Proyecto de Nación, pero para el futuro, no como una acción que revertiría las reformas al sistema de pensiones de 1997 y 2007 -como sí lo propuso el presidente-. Su consolidación no se vislumbraba en el corto plazo.

“En el largo plazo, el sistema de pensiones individualizadas heredado del periodo neoliberal debe reemplazarse por un sistema público que garantice un retiro digno a los trabajadores. Además de ser una cuestión de justicia social, se trataría de un poderoso estímulo a la formalidad laboral”, se lee en el documento.

Recursos dispuestos por el Estado, por ejemplo, no se contemplaron en el proyecto.

Quitarle poder al INE y al TEPJF

Otra de las reformas que se incluye en el documento que hizo Morena y que es resultado de decenas de foros y debates -y que también se incluye en la Plataforma Electoral que Sheinbaum presentó ante el INE- es la reforma electoral que en el Proyecto de Nación se denomina “Reforma Política”.

Sin embargo, en el Proyecto de Nación no se considera eliminar las candidaturas plurinominales y con ello reducir de 500 a 300 diputados federales, y de 128 a 64 senadores.

Entre las coincidencias de la visión de AMLO y las conclusiones de quienes trabajaron en el proyecto de la virtual candidata se encuentra la necesidad de reducir los presupuestos a los partidos y al árbitro electoral.

“(Que se) reduzca los desmesurados poderes que actualmente poseen el INE y el Tribunal Electoral sobre los partidos; que disminuya en forma significativa el altísimo costo del aparato burocrático encargado de organizar, supervisar y calificar los procesos electorales; que obligue a los partidos políticos a operar principalmente con aportaciones de sus militantes y simpatizantes y que establezca sobre tales aportaciones una rigurosa fiscalización”.

En el documento que trabajó Morena se incluye, además, “establecer la revocación de mandato en todos los niveles de gobierno y extenderla a los poderes Judicial y Legislativo”.

“El país carga aún con la herencia nefasta de leyes injustas, inmorales o anacrónicas que deben ser derogadas, reformadas o sustituidas. En tal circunstancia, se presenta con frecuencia la disyuntiva de optar entre la justicia o la ley. Para superarla, es obligado proceder a realizar cambios de fondo en el marco legal, e incluso en el constitucional, ciñéndonos a los cauces determinados para ello en las leyes mismas”, se justifica en el Proyecto de Nación 2024-2023.

¿Filtros para elegir Ministros?

La reforma judicial que tanto ha repetido el presidente López Obrador también está incluida en el Proyecto de Nación redactado por el partido, y aunque sus cimientos son los mismos, hay temas controversiales, incluso, dentro del grupo de los 17 notables elegidos por Claudia Sheinbaum para actualizar y delinear lo que sería su plan de gobierno.

En la propuesta hecha por Morena y sus simpatizantes se concluyó la necesidad de que la reforma al Poder Judicial dote de transparencia, austeridad y probidad a las instituciones de impartición de justicia del país y que “establezca una tajante y aséptica separación entre el trabajo de los tribunales y jueces y el poder corruptor de capitales, grupos de interés y organizaciones delictivas”.

Asimismo, que ponga al Poder Judicial al servicio no de las élites -como sostienen ha sido hasta ahora-, sino de la población en su conjunto, y que convierta a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en mandatarios, es decir, en receptores de un mandato del pueblo.

“Es preciso asimismo el establecimiento de un órgano externo de fiscalización administrativa del Poder Judicial”, se detalla en el Proyecto de Nación.

La elección por voto popular de ministros y magistrados -como lo propone AMLO- no está contemplado en el documento, sin embargo, significa uno de los temas que más tensión podría generar entre Sheinbaum y sus expertos, en particular el exministro Arturo Zaldívar, quien ha señalado que si se pretende someter a votación popular estos cargos debe haber filtros.

“Yo no me he manifestado en contra de la elección de ministros y ministras, lo que dije es que me parecer que, si acaso nos vamos por ese camino, tendrá que ser una elección indirecta, es decir, una elección en donde haya un filtro previo a que ciertos perfiles, cierto número de candidatos o candidatas pudieran pasar a la etapa de elección popular. No me parece que fuera adecuado a que abriéramos a que prácticamente cualquier persona con título de abogado pudiera postularse a ministro, tendría que haber un filtro”, opinó Zaldívar el 30 de enero pasado, durante su visita a la Cámara de Diputados para participar en la reunión plenaria de los legisladores de Morena.

Organismos autónomos

Desde el capítulo 1 del Proyecto de Nación denominado “La regeneración de las instituciones” se considera, además de las reformas política, al poder judicial, energética e hídrica, la reforma a los organismos autónomos.

Se trata, de acuerdo con el proyecto, de una propuesta más matizada que la que puso en la mesa el presidente López Obrador, pues no solo considera su extinción, sino también su “readecuación o relocalización constitucional”.

Según se argumenta en el Proyecto de Nación 2024-2030, el papel de los organismos autónomos o descentralizados ha sido “impedir la ejecución de políticas públicas en favor del país y de la población y poner tales políticas al servicio de intereses de grupos político-empresariales que siguen anhelando la restauración del régimen oligárquico y privatizador para recuperar los negocios ilícitos e inmorales que perdieron”.

Sobre este tema también se ha pronunciado Claudia Sheinbaum quien ha pugnado por una revisión y evaluación para conocer con claridad cuáles han sido sus alcances.

“¿Para haber transparencia se requiere una institución autónoma que garantice la transparencia o puede hacerse sin tanta erogación, sin tanto riesgo de un asunto de corrupción?”, cuestionó Sheinbaum al preguntarle su opinión sobre la propuesta de desaparecer particularmente al INAI.

Durante su visita a Sonora este fin de semana, la aspirante presidencial insistió en que los organismos autónomos se crearon para resolver un problema, pero después crearon otro: corrupción.

“El problema es que en México se generó un asunto en donde ‘hay corrupción, vamos a generar el Sistema Anticorrupción’ (….) ¿y qué ha pasado ahora, ha disminuido la corrupción?, ¿necesitamos todo ese sistema para disminuir la corrupción?, ¿necesitamos un organismo con tantas direcciones generales para que haya transparencia?, eso es lo que tenemos que preguntarnos las y los mexicanos y si mejor ese recurso lo utilizamos para mejores pensiones, mejor educación, mejor salud”, señaló.

“Estas iniciativas, además de que son muy importantes, generan un debate a nivel nacional que hay que darlo”, detalló y descartó que estas reformas se traten de acciones autoritarias como “pretende hacer creer la oposición”.

Programas sociales

Bajo el principio “por el bien de todos, primero los pobres”, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado la política social a través de la entrega de transferencias directas de dinero, por ejemplo, los apoyos a los adultos mayores, personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, compra de fertilizantes e, incluso, La Escuela es Nuestra.

Por lo que a fin “de cerrar la puerta a una eventual regresión en materia de bienestar”, Morena concluyó en el Proyecto de Nación que se debía asegurar la extensión de los beneficios de estos programas al 100% de las personas que demanden su inclusión y propondrían la conversión de los programas de bienestar en derechos constitucionales, otra propuesta que va en sintonía con lo enviado por AMLO a la Cámara de Diputados.

“En el periodo 2024-2030 el gobierno federal mantendrá los programas en su totalidad, incrementará los montos de las pensiones, las becas y los apoyos correspondientes, se asegurará de extender sus beneficios al 100 por ciento de quienes demanden su inclusión”, se detalla en el documento.

En el caso particular de las pensiones a los adultos mayores, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado no sólo por un aumento constante del monto que se entrega, sino que ha dicho que el aumento siempre estará por encima de la inflación.

La propuesta de AMLO para que el Estado esté obligado a contratar a los jóvenes que no estén estudiando -garantizándoles un sueldo, tal como opera Jóvenes Construyendo el Futuro-, no es una idea que se haya considerado en el Proyecto de Nación 2024-2030.

“Se continuarán y extenderán los programas Sembrando Vida, Bienestar para el Campo, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, BienPesca y Precios de Garantía. Tales programas se aplicarán de manera que los subsidios no generen dependencia, sino que terminen cuando las economías apoyadas se hayan vuelto ambiental, económica y socialmente sostenibles”, subraya el Proyecto de Nación.

¿Becas para quién?

Uno de los temas en lo que desde ahora se comienza a notar la diferencia de visiones entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con las becas a los niños.

Mientras que AMLO envió una reforma constitucional para garantizar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, Sheinbaum ha planteado que, sin importar el nivel socioeconómico de los estudiantes, ella buscará becar a las 100% de los estudiantes de educación básica del país, tal y como lo implementó en la CDMX cuando fue jefa de Gobierno.

En el Proyecto de Nación 2024-2030, por otra parte, se plantea la universalización de las becas a estudiantes del nivel medio de la enseñanza pública.

Proyecto de Nación deja fuera la prohibición al maltrato animal

La prohibición al maltrato animal fue uno de los temas obviados en la redacción del Proyecto de Nación 2024-2030 que redactó Morena, sin embargo, se trata de un tema prioritario en las agendas del presidente y Sheinbaum quienes, cada uno a su manera, lo ha puesto en la mesa.

El presidente López Obrador, por ejemplo, optó por enviar una reforma constitucional.

“La presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Constitución la prohibición del maltrato a los animales y la facultad del Congreso de la Unión para emitir la ley general que regule la protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como para la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales para consumo humano, y de medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, así como la incorporación de dicho tema en los planes y programas de estudio de la educación del país”, se expone en la exposición de motivos de la reforma.

Claudia Sheinbaum sumó este tema en la Plataforma Política que registró ante el INE como parte del proceso rumbo a la elección del 2 de junio próximo.

En el documento se contempla la elaboración de una iniciativa de ley que consolide en el ámbito federal la obligación de toda persona a brindar un trato humanitario a los animales de granja, especies acuáticas y animales de compañía. Además de que se facultará a las corporaciones ministeriales y policiales a perseguir de oficio todo acto de crueldad contra los animales y se capacitará para este efecto al personal involucrado. (Fuente: animalpolitico.com)