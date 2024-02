Mantiene colectivo ‘Madres Buscadoras’ bloqueo carretero, a la altura del Palacio Municipal de Tulum

TULUM, MX.- Integrantes del colectivo “Madres Buscadoras” mantienen el bloqueo que desde la tarde de ayer iniciaron en la carretera federal 307, a la altura del Palacio Municipal de Tulum, para exigir respuestas de las autoridades sobre el paradero sus familiares desaparecidos.

Son alrededor de 20 personas las que se encuentran en este punto, con lonas que muestran las fichas de búsqueda de sus familiares.

Entre los manifestantes, se encuentra Gabriela Valencia, madre de Luis Fernando Burgueño Valencia, el chofer del reconocido artista “DJ Gordo”, quien fue visto por última vez en el festival de música electrónica en Zamná Tulum, el pasado 29 de diciembre.

Entrevistada al respecto, la manifestante mencionó que no se irán de este punto, hasta que las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno se comprometan a firmar una carta de compromiso para dotarlas de mayor apoyo en los recorridos de búsqueda de sus familiares.

Comentó pocas horas después de iniciada la manifestación, que acudieron a este punto autoridades de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, añadió que la exigencia es que se presenten también altos mandos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), para que escuchen sus peticiones.

La manifestante señaló que este bloqueo lo realizaron porque todas las integrantes de este colectivo llevan meses sin recibir apoyo de las autoridades.

Indicó que todos los días corren un alto riesgo al realizar sus recorridos de búsqueda en distintos puntos de este municipio, sin contar con el mínimo apoyo de las autoridades.

La entrevistada refirió que la FGE en vez de apoyarlas, obstaculiza su labor, a pesar de que los recorridos de búsqueda deben hacerlos las autoridades.

“Las autoridades nos ponen el pie, no nos apoyan como se debería. Yo vivía en Playa del Carmen y me tuve que venir a Tulum, porque las autoridades no van a hacer nada para buscar a mi hijo. Tenemos que estar todos los días al pie del cañón. Si ellos no nos acompañan, pegamos carteles y nos arriesgamos en los recorridos”, resaltó.

Con respecto a su caso, la manifestante aseveró que la FGE no le ha dado avances en las investigaciones sobre la desaparición de su hijo.

“Sólo me dicen que siguen trabajando en ver otro punto que se les haya escapado”, añadió.

La denunciante afirmó que este bloqueo es indefinido, por lo que hizo un llamado a las autoridades a atender sus exigencias, para libertar este tramo vial.

“Estamos solicitando que vengan las autoridades de la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía Estatal, para que firmen un acuerdo para que nos apoyen en nuestras búsquedas como se debe. Aquí vamos a permanecer”, concluyó. (Agencia SIM)