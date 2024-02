No hay prisa, dice Ana Paty Peralta sobre definición de candidatura de Morena en Benito Juárez

CANCÚN, MX.- Ante el registro de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República y el anuncio de precandidatos a diputaciones federales de Morena, Ana Patricia Peralta, presidenta municipal, indicó que en el caso de Benito Juárez “no hay prisa”.

“Lo he dicho ya en otras ocasiones, no hay prisa, estamos en el tiempo que marca la ley, los registros oficiales son hasta el 7 de marzo, entonces no hay prisa y yo sigo haciendo mi trabajo”, expresó en entrevista durante la feria del empleo que se realiza hoy en la zona conocida como El Crucero.

Y es que luego de que Morena anunciara el mes pasado las candidaturas a la presidencia municipal de siete municipios, sigue sin dar a conocer quienes contenderán en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Cozumel y Solidaridad, a casi quince días de que venza el plazo para el registro.

POLICÍA LESIONADO

Por otra parte, la edil informó que el policía que disparó a un hombre para defenderse de un machetazo en el fraccionamiento Paraíso Maya “actuó de manera correcta” y se encuentra estable en el hospital.

En este sentido, comentó que ya iniciaron las investigaciones pertinentes, pero reiteró que la actuación del uniformado fue “heroica” al atender un llamado por violencia familiar en ese lugar.

En cuanto a su estado de salud, la edil precisó que desafortunadamente el elemento de seguridad fue herido en dos de sus dedos, de los cuales uno no lo pudieron recuperar, “en la mano derecha tienen la movilidad por completo y en la mano izquierda si tiene afectación”, dijo.

MAQUINARIA

Asimismo, la presidenta municipal indicó que realizan una evaluación para contar con maquinaria propia y poder realizar la reparación de calles, sin tener que contratar a terceras personas.

“La ciudad crece exponencialmente, hoy tenemos un presupuesto importantísimo en obra pública, pero no es suficiente”, expresó y agregó que buscan que el presupuesto sea mucho más eficiente y alcance para mucho más.

Descartó que se trate de una maquinaria conocida como “El Dragón”, pero sí de equipo que permita realizar labores de pavimentación en la ciudad. (Agencia SIM)