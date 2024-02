Piden licencia cuatro regidores de Benito Juárez, para ‘enfocarse’ en el proceso electoral 2024

CANCÚN, MX.- Los regidores Jorge Sanén Cervantes, Lourdes Latife Cardona Muza, Reyna Tamayo Carballo, Lorena Martínez Bello pidieron licencia este día como regidores de Benito Juárez, para enfocarse en el siguiente proceso electoral que concluirá con comicios el 2 de junio próximo.

Mediante una sesión de Cabildo, los demás regidores, encabezados por la presidenta Ana Paty Peralta, aprobaron estas solicitudes que entrarán en vigencia el primer día de marzo.

Cuestionado al respecto, Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, negó que su petición de licencia se deba a que va a asumir como candidata a una diputación.

Afirmó que tomó la decisión de pedir licencia, ya que se aproxima el periodo electoral y como presidente del Consejo Político Estatal de Morena debe estar enfocado 100 por ciento en ese proceso.

“Yo no estoy buscando nada. Como te digo, me integro al partido el 1 de marzo a las campañas federales que inician ese día, y para no entorpecer los trabajos y no caer en irregularidades decidí tomar licencia”, añadió.

Por su parte, Lorena Martínez, regidora del PT que es aspirante a la candidatura del Distrito 5, afirmó que realizará su mejor esfuerzo para obtener dicha diputación.

“Estaré dando mi mejor esfuerzo, y si no, me reintegraré. Yo me registré en mi partido por el Distrito 5 y la persona suplente que se hará cargo será Suemi de los Ángeles Pech, que es militante del PT”, agregó.

Dicha licencia comienza a tener vigencia durante el primer minuto del 1 de marzo y concluirá 90 días después.

Con ello, son seis regidores los que han pedido licencia, toda vez que hace unos días Jesús Pool Moo, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social; y el priísta Jorge Rodríguez Méndez, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria hicieron lo mismo. (Agencia SIM)