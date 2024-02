INE pide a Canal Once realizar una cobertura equitativa en las elecciones de 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó al Canal Once a realizar una cobertura equitativa de la contienda presidencial, luego de que el reciente monitoreo arrojó un mayor número de valoraciones negativas contra Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, publicó sinembargo.mx.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, denunciaron no sólo al canal de comunicación, sino también al partido Morena y a su candidata, Claudia Sheinbaum, al mostrar que existió una cobertura inequitativa de precampañas.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral destacó que la denuncia no procedía para obtener medidas cautelares contra Canal Once, por lo que consideró que no existían elementos para considerar que la cobertura posterior tendría características similares.

“La Comisión resolvió improcedentes las medidas cautelares, toda vez que el periodo del informe de monitoreo de programas de radio y televisión en la etapa de precampañas transcurrió del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024, por lo que se trata de actos consumados, sin que existan elementos de los que se advierta una posterior difusión con características similares”, se lee en un comunicado.

Asimismo, la comisión emitió una recomendación al concesionario del Instituto Politécnico Nacional para que siga los lineamientos generales, sin afectar la libertad de expresión o la libre manifestación de las ideas, en especial en la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.

En dicho documento, el INE detalla que las sugerencias buscan impulsar la equidad y transparencia en los mensajes transmitidos por medios de comunicación.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ayer una estrategia digital financiada desde el extranjero para poner en tendencia propaganda negativa en redes sociales donde pretenden asociar al narcotráfico con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su partido.

“Estamos pidiendo al INE que realice las investigaciones a nivel internacional y sancione, ya que se están gastando un millón de dólares a la semana solo en trolls y bots en su estrategia de financiamiento ilegal para generar una tendencia en contra de nuestro movimiento, y no lo vamos a permitir”, declaró.

Gutiérrez Luna informó que, en lo sucesivo, se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por la violación al marco legal que prohíbe el financiamiento del extranjero y la superación de gastos de campaña sin haberla iniciado.

De acuerdo con un comunicado emitido por el partido, la queja contempla pruebas para corroborar a la autoridad electoral que la estrategia de propaganda negativa fue capitalizada directamente por la precandidata y perfiles de personas afines, por lo que existió una aceptación expresa de los beneficios de la estrategia.

“Hemos pedido que revisen la gasto y sea sancionado, de lo contrario generaría incentivos perversos para que, en el proceso electoral más grande de la historia, los diversos actores políticos ejecuten estrategias como la que estamos denunciando y además capitalicen los beneficios electorales sin consecuencia legal alguna. No lo podemos permitir”, finalizó. (Fuente: sinembargo.mx)