Enrique Alfaro despotrica contra política ‘vil y banal’ de su propio partido

JALISCO, MX.- “Yo no soy fosfo fosfo, no soy lo nuevo, no soy arráncate compadre, no soy nada de eso, yo soy un político serio”, aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al arremeter contra la comunicación y los perfiles que Movimiento Ciudadano (MC) ha incluido en los últimos días, publicó razon.com.mx.

Además, afirmó que jamás va a estar de acuerdo con “esa noción de la política que la envilece, que la banaliza, no puedo”.

En este sentido, el gobernador de Jalisco criticó los perfiles que se han sumado a Movimiento Ciudadano en los últimos días, así como sus narrativas.

“Eso que está pasando, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas. Me entristece mucho porque creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real”, dijo en una entrevista para Quiero TV.

En referencia a la precandidatura de Samuel García y el posterior nombramiento de Jorge Álvarez Máynez para competir por la presidencia en 2024, Alfaro insistió en que no se identifica con el modelo del partido e incluso mencionó que le avergüenza “todo lo que ocurrió”.

“Las cosas no se están haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello”, agregó.

Cabe señalar que la dirigencia nacional de MC anunció la semana pasada la incorporación y candidatura al Senado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de la excandidata a la CDMX, Alejandra Barrales, y el exmorenista Gibrán Martínez.

Además, el partido naranja regresó a la canción con el joven Yuawi y han adoptado la frase “¿ya vieron mis tenis fosfo fosfo?”, que hiciera popular Mariana Rodríguez.

No es la primera vez que Enrique Alfaro manifiesta su inconformidad con el partido Naranja después de la selección del candidato presidencial, pues acusó que hay acuerdos cupulares, incluso hizo pública su renuncia a sus aspiraciones presidenciales por dicho instituto político. (Fuente: razon.com.mx)