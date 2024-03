ENTRAMPADOS EN MORENA POR LA DEFINICIÓN DEL GÉNERO EN LAS CUATRO ALCALDÍAS FALTANTES: Dice la dirigente estatal, Johana Acosta, que tienen de plazo hasta el 7 de marzo para los registros correspondientes

CHETUMAL, MX. – Tras descartar renuncias de militantes al partido por los resultados de las encuestas para candidatos a las presidencias municipales de Benito Juárez Cozumel, Solidaridad y Othón P. Blanco, la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta Conrado dejo entrever que esperaran antes del plazo previsto por la ley que es el siete de marzo.

Entrevistada durante el inicio de campaña de Eugenio Segura al Senado dela República, aclaró que hasta el momento no se ha definido el género que encabezara las presidencias municipales que aún faltan por definir.

Asimismo dijo que las renuncias de José Luis Chacón Méndez a la fundación de parques y museos de Cozumel y de Alejandro Alamilla al ICAT en Chetumal no significa nada en torno a posibles nominaciones.

La democracia es darle a todos la oportunidad que participen y tenían que renunciar a sus cargos porque aún no hay resultados de las encuestas. Decidieron renunciar a sus cargos para no cerrarse la oportunidad, pero no quiere decir nada, insistió. Dijo que aún están a la espera de los resultados de las encuestas porque el plazo

de regís

vence el siete de marzo. Acosta Conrado insistió que en el transcurso de la próxima semana se darán a conocer los resultados de las encuestas de las cuatro presidencias municipales restantes, las diputaciones locales y las regidurías. Insistió que no habrá renuncias de militantes “porque hay madurez política y están en el entendido que es un proyecto de nación por encima de intereses personales”. Sin embargo anticipó que tras darse a conocer la lista de los candidatos a las presidencias municipales efectúan recorridos de unidad. Vamos avanzamos, pero no sabemos si cambiarán de género quienes encabecen las presidencias municipales faltantes, pero ya es responsabilidad de la comisión de elecciones de Morena dar a conocer el resultado de las encuestas. (Por Rafael Briceño)