“AL TAL ALMICAR NO LO CONOZCO”: Rechaza ex secretario de Finanzas de Quintana Roo estar involucrado en contratos a favor de amigo de hijo de AMLO

CANCÚN, MX.- Eugenio Segura Vázquez, candidato al Senado por Morena y extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), rechazó estar involucrado en la aprobación de contratos a favor de un amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en esta ciudad, acompañado del dirigente estatal del Partido, Verde, Renán Sánchez Tajonar y del comisionado del PT, Gerardo Rodríguez, el candidato descalificó la información periodística dada a conocer por Latinus, en el que lo involucran en las negociaciones de unos contratos en favor de Jorge Amílcar Olán Aparicio por 304 millones de pesos, al recordar que esa acusación proviene del portal de noticias “Latinus”.

Segura Vázquez aseguró que ese medio no es serio, pues “se dedica a golpear a la coalición” que representa, además que responde a varios intereses, entre ellos el farmacéutico.

Pese a ello, cuando se publicó esta noticia, en enero, se comunicó con el titular de la Secretaría de Salud estatal, Flavio Rosado, para verificar la información difundida, quien le confirmó que esas compras fueron hechas a través de una licitación pública.

El ahora funcionario con licencia también resaltó que, como titular de Sefiplan, no tenía facultades para aprobar los contratos mencionados.

“Los organismos descentralizados no los administra la Sefiplan; ellos tienen autonomía presupuestal, autonomía financiera, autonomía administrativa, los procesos no pasan por mí, ni los contratos, tampoco los firmo”, añadió.

“Además decir que en los audios no aparece mi voz, al tal Amílcar no lo conozco, no lo he visto en mi vida, y decirte que no me extraña del medio, porque se la ha pasado inventando cosas sobre nosotros”, aseveró. (Agencia SIM)