Afirma Yenssuni Martínez que aún ‘no hay nada para nadie’, previo a difusión de resultados de proceso interno de Morena

CHETUMAL, MX.- A horas de que Morena dé a conocer los resultados del resto de candidaturas a las presidencias municipales, Yenssuni Martínez, alcaldesa de Othón P. Blanco, afirmó que aún “no hay nada para nadie”.

Entrevistada a su salida del hotel Los Cocos, donde los aspirantes de Morena sostienen una reunión a puerta cerrada con la dirigencia y Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, la alcaldesa refirió que son horas de mucho debate en las que se están tomando en cuenta “cuestiones de género y políticas”.

A pregunta expresa, descartó que haya algún tipo de retraso para dar los resultados; simplemente, dijo, “todo es parte del proceso”.

Además, informó que la dirigencia de Morena estatal les hizo saber que estén pendientes en el transcurso del día sobre los resultados que se darán a conocer en breve.

Cuestionada sobre su estado de ánimo después de reunirse con la dirigencia y el exsecretario, la presidenta municipal, quien lucía muy seria, negó que esté preocupada sobre algún cambio que le impida buscar la reelección.

“No es preocupación, es prudencia, queriendo generar un ánimo, no de competitividad, sino de armonía. Si en algún momento los resultados no me llegaran a favorecer, yo me voy a sumar a las decisiones del partido”, concluyó. (Agencia SIM)