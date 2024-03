Claudia Sheinbaum pondrá a consulta la permanencia de la reelección de diputados, senadores y alcaldes

QUERÉTARO, MX.- La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que pondrá a consulta popular su propuesta de reforma constitucional para evitar la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales en el país, publicó sinembargo.mx.

Durante su gira por Querétaro, la abanderada de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), aseveró que dicha iniciativa entraría en vigor hasta 2030, una vez que concluya su gestión en caso de ganar los comicios del próximo 2 de junio.

“Se regresó el que los diputados, los senadores puedan reelegir, ¿qué opinan todos? ¿Qué decía la Revolución Mexicana? (…) Mi propuesta es que no haya reelección, lo vamos a poner a consulta para la definición del pueblo de México, porque tiene que haber también sustitución de personas, que no se asuma que está concentrado en una persona, ya hasta el 2030, porque ya le tocará al siguiente Presidente (…) Sufrago efectivo, no reelección”, expuso.

Asimismo, la aspirante presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” mencionó que, el objetivo, es ir por el llamado “Plan C” para que haya más democracia, ya que, destacó, no podrán ser objeto de consulta popular “la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos”.

“Yo creo que los diputados tienen que regresar a sus tres años, y los senadores a sus seis años, y ya que digan los presidentes municipales también. Vamos a ponerlo a consulta y que decida el pueblo si hay reelección o no hay reelección”, dijo como parte de sus propuestas de Proyecto de Nación 2024-2030.

Sheinbaum Pardo, además, reiteró su compromiso en modificación al Instituto Nacional Electoral (INE), mediante una reducción en el presupuesto que ejerce, así como de encargarse en las consultas públicas para que el pueblo tomé decisiones.

“Ya no queremos que los consejeros del INE, que los magistrados del Tribunal (Electoral) le respondan a unos cuantos, tienen que responderle al pueblo de México (…) Por eso la iniciativa plantea que los consejeros sean electos por el pueblo de México, que los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por el pueblo de México”, enfatizó.

El próximo 2 de junio, se renovarán 20 mil 375 cargos federales en México, incluida la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado, así como nueve gobiernos estatales. (Fuente: sinembargo.mx)