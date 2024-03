Encuestas y no por un mal trabajo determinaron que Juanita Alonso no alcance la postulación para reelegirse en Cozumel y la designación de José Luis Chacón, asegura la dirigente estatal de Morena

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al asegurar que fueron las encuestas y no por cuestiones del trabajo realizado, la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta Conrado, confirmó que Juanita Alonso Marrufo no sería su candidata a la presidencia municipal de Cozumel y que la designación recayó en José Luis Chacón Méndez, ex director de la Fundación de Parques y Museos.

Cuestionada si fue un mal trabajo realizado el hecho que evitó que la actual alcaldesa lograra la postulación para su reelección, Acosta Conrado se limitó a decir simplemente que fueron las encuestas las que determinaron que fuera Chacón Méndez “a pesar del buen trabajo realizado por Juanita en la isla”.

Aunque Chacón Méndez aseguró que Cozumel requiere de mejores resultados y por eso fue designado como candidato.

Ante la inconformidad por las designaciones, aseguró que buscarán a todos los militantes para lograr la unidad en torno al proyecto que encabeza Claudia Sheinbaun y ganar en los once municipios.

Es normal que hayan inconformidades tras un proceso como este, pero seguiremos buscando la unidad, afirmó.

Calificó como cortesía de la Comisión de Elecciones el mandar a Adán Augusto López, coordinador de enlace político de la campaña de la candidata presidencial, “para generar diálogo en la presentación de los resultados de las encuestas y su metodología para la designación política de los candidatos y candidatas”.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no ha tenido acercamiento con la ex Senadora con licencia, Marybel Villegas, quien buscaba la presidencia municipal de Benito Juárez y que manifestó su inconformidad con el proceso interno.

Esperan que no haya renuncias al partido y se sumen al proyecto de la cuarta transformación.

Anticipó que los inconformes con el proceso de selección podrán expresar sus quejas ante la Comisión de elecciones del partido. (Noticaribe)