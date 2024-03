Pruebas del Caso Ayotzinapa son contra el Estado no contra el Ejército, asegura AMLO

MICHOACÁN, MX.- No existen nada, no hay pruebas en contra del Ejército mexicano en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó 24-horas.mx.

“No hay nada en contra del Ejército, de un tiempo para acá, (dicen) “fue el Estado y fue el Ejército” y sí, claro que fue el Estado, quienes estaban, debieron actuar de inmediato y no ocultar, no hacer acuerdos y castigar a los responsables y sobre todo buscar el paradero de los jóvenes.

“Sí fue el Estado, en el caso del Ejército pudo haber participado, están presos elementos del Ejército, pero la intención no es ir a castigar a los presuntos responsables del Ejército, sino ir contra la institución ¿por qué debilitar a una institución como el Ejército?”, cuestionó el mandatario en su conferencia diaria que este viernes realiza en Morelia, Michoacán.

Retomó la versión de videos grabados por la DEA en los que supuestamente el grupo criminal Guerreros Unidos habla de extorsión de miembros del Ejército.

“Seguramente. No. Posiblemente, hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada, pero no se puede decir que participó el Ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas”, sostuvo López Obrador.

López Obrador también pidió al abogado que asesora a los papás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actué con responsabilidad, luego de que advirtió que se harán presentes en los actos de campaña, principalmente, de la candidata oficialista a la Presidencia.

“Ayer yo lo estaba viendo, y esto lo tengo que decir, estaba viendo un video de lo que declara que van a ir a los actos de Claudia, ¿qué es eso? Si lo que se está demandando es que se aclare cómo fue que desaparecen a los jóvenes de Ayotzinapa, quienes fueron los responsables y sobre todo dónde están los jóvenes, y en eso estamos”, mencionó el mandatario. (Fuente: 24-horas.mx)