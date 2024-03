CDMX | Santiago Taboada, candidato opositor a la Jefatura de Gobierno, suma a ex calderonistas y morenistas arrepentidos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Funcionarios y políticos de los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón y ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, e incluso morenistas decepcionados forman parte del equipo de Santiago Taboada, candidato de la oposición por la Jefatura de Gobierno, quien busca sacar a Morena del Gobierno de la Ciudad de México, publicó Expansión Política.

El abanderado de PAN, PRI y PRD presentó a su ‘Liga del Cambio’ momentos antes de arrancar oficialmente su campaña por la capital, a través de un video en X (antes Twitter) donde mostró a cada una de las más de 30 personas que lo acompañan y respaldan.

Estos son los perfiles de quienes integran el equipo del panista que aspira a gobernar la capital y compite frente a Clara Brugada, candidata por Morena, PT y PVEM.

Los calderonistas

Tres funcionarios y cercanos al ex presidente Felipe Calderón destacan en la alineación de Taboada: Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y Previsión Social; Ernesto Cordero ex secretario de Hacienda y de Desarrollo Social; así como Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular del presidente panista.

Los tres políticos tuvieron responsabilidades de muy alto nivel que les permite tener una visión general de temas complejos del servicio público, considera Jorge Lara Rivera, abogado e internacionalista y uno de los políticos que apoya la campaña de Taboada.

“Eso habla de la preocupación de Santiago Taboada de tener perfiles con experiencia para tener un mejor desempeño como candidato y eventualmente como jefe de Gobierno.

“Somos nueve millones de habitantes más la Zona Metropolitana, desde luego hay problemas relacionados con estas experiencias curriculares que hay que aprovechar, tanto en seguridad, trabajo, finanzas públicas, programas y desarrollo social, la Ciudad de México se podría favorecer de esta experiencia”, dice en entrevista con Expansión Política.

Pese a ser personajes formados en el panismo, Lozano renunció y Cordero fue expulsado del partido, ambos en 2018 frente a conflictos con el entonces dirigente nacional y luego candidato presidencial, Ricardo Anaya.

Desde la visión de Lara Rivera, quien ha sido diputado federal y local por el PAN, la suma de ambos ex panistas es una lección sobre la unidad.

“Ya vimos que muchas veces la división partidista lo que hace es debilitarnos. Creo que la experiencia nos da también una perspectiva distinta”, comenta.

No obstante, dos de los tres calderonistas se han visto marcados por polémicas, apunta Telésforo Nava, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UAM, investigador y articulista.

Lozano, señalado por el empresario de origen chino Zhenli Ye Gon de encargarle el resguardo de 206 millones de dólares; Cordero, acusado por el ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya, de ser uno de los legisladores que recibió sobornos para aprobar en el Senado la Reforma Eléctrica, al igual que el propio Lozano

“Cada uno de ellos tiene ese tipo de asuntos, sea porque se les acuse que tuvieron que ver en ‘moches’ para que aprobaran la Reforma Energética o bien que eran pedir contratos ligados a la energía eléctrica”, apunta Nava.

Morenistas arrepentidos

Dos ex morenistas se han sumado al equipo de Taboada. El primero es Alejandro Rojas, senador suplente que ejerció el cargo por unos meses cuando Ricardo Monreal compitió por la candidatura presidencial por Morena en 2023 y en enero anunció su renuncia al partido guinda. El político llevó además la campaña de Marcelo Ebrard por la jefatura de Gobierno.

El segundo es el conocido expanista Germán Martínez Cázares, quien fue el primer director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras renunciar al cargo y llegar al Senado por Morena, renunció a su bancada y tras unirse a un grupo independiente de legisladores, regresó al PAN.

Para Telésforo Nava, estos movimientos de Morena a favor del candidato panista se deben a una búsqueda de espacios para el crecimiento de estos políticos.

“Como ven que en Morena no hay perspectiva para ellos, no hay ‘hueso’, buscan donde halla, por eso Morena se pobló de ex panistas y en mayor grado de ex priistas, gente que no es que crea en el proyecto sino que ve posibilidades de enriquecerse avanzar en puestos de poder”, señala el académico.

Jorge Lara ve con buenos ojos la suma de los ex morenistas, en especial de Rojas, pues podrá abrir las vías de comunicación hacia nuevos grupos.

“Él tiene la posibilidad de dialogar con sectores que muchas veces no están cercanos al PAN y eso para ganar una elección es muy interesante”, considera el abogado.

El estratega en seguridad

En el fichaje de la ‘Liga del Cambio’ de Taboada destaca Manuel Mondragón y Kalb, formado como médico cirujano por la UNAM quien tuvo puestos clave en materia de seguridad de 2008 a 2014: fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con Marcelo Ebrard (entonces perredista) como jefe de Gobierno; después se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública federal y luego como Comisionado Nacional de Seguridad en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Con la seguridad como uno de los principales ejes de campaña del candidato de la oposición, la suma de Mondragón y Kalb con Taboada es “oro molido”, considera el abogado constitucionalista Jorge Lara.

“Por los años, las décadas que ha tenido en distintos gobiernos, jefes, distintos partidos en donde igual hay una cantidad de aprendizajes, coyunturas que ha podido observar de primera mano el doctor Mondragón”, señala.

Lara, ex diputado e integrante del PAN, apunta que la ‘Liga del Cambio’ es un equipo sólido con perfiles de experiencia.

“Taboada se está haciendo acompañar de un equipo amplio y robusto de hombres y mujeres, eso habla muy bien de él, de que está dispuesto a dejarse asistir y ayudar por quienes tienen más experiencia incluso que él”, considera Lara.

Por su parte Nava, académico de la UAM y UNAM, ve en este equipo a personas que marcarán no solo la campaña del candidato de PAN, PRI y PRD, sino también lo que de ganar será su proyecto de gobierno.

“Estos cuadros muy experimentados son quienes están elaborando el proyecto no solo de campaña, sino cómo van a gobernar la Ciudad de México”, señala. (Fuente: Expansión Política)