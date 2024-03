AMLO reconoce abuso de autoridad por parte de policías que asesinaron a un normalista en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la muerte de un estudiante de Ayotzinapa ocurrió por el abuso de autoridad de policías de Guerrero, por lo que informó ya se está investigando y no habrá impunidad, publicó infobae.com.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ningún injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, afirmó este lunes.

La noche del pasado jueves, Yanqui Khotan Gómez Peralta murió luego de recibir un disparo de parte de elementos de la policía de Guerrero. La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó como “versión oficial” que la agresión contra el estudiante y contra otro compañero se dio luego de que al detenerlos porque viajaban en una camioneta con reporte de robo, fueron recibidos con disparos.

Tras este episodio, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación.

El presidente lamentó el homicidio del estudiante y ofreció que no habrá impunidad.

“Aprovecho para decir que lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares”, dijo.

López Obrador agregó que no se “protegerá” a ninguno de los responsables y aseguró que los policías que participaron en la agresión contra estudiantes ya están detenidos y a disposición de la Fiscalía General de la República.

“No vamos permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad y me dolió muchísimo me duele mucho”, indicó.

Sin dar aún una fecha exacta, el presidente insistió en que se reunirá con los papás de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, quienes en los últimos días han realizado manifestaciones en la Ciudad de México en busca de que haya diálogo y que elementos de las Fuerzas Armadas entreguen información que consideran clave para dar con el paradero de sus hijos.

“Estamos trabajando y quiero tener diálogo con ellos y ojalá y pueda hacer un diálogo directo con ellos, es que no les tengo confianza a los eh abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas en lo que estoy sosteniendo. No han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa”, dijo. (Fuente: infobae.com)