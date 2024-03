Arranca campaña Rubén Aguilar por la dirigencia taxista en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En un evento en el marco del Día Internacional de la Mujer acompañado de más de 200 socias, Rubén Aguilar realizó el arranque de su campaña para dirigir el sindicato de taxistas ‘Lázaro Cárdenas del Río’ en Playa del Carmen.

Inició su mensaje presentando a las y los integrantes de su planilla y agradeciendo a dios y a la vida por la oportunidad de estar reunidos este día.

Durante su mensaje, recalcó que estuvo como secretario general en el 2003 al 2006 y del 2006 al 2009.

“En las dos administraciones que yo estuve, todo fue por decisión de ustedes, las y los agremiados”, recordó. “En aquel entonces hicimos equipo, hicimos trabajo y también dimos resultados, y lo digo por que es bonito recordarlo y hacer un poquito de historia”.

Hizo un recuento de la historia del sindicato y señaló como se encontraban las instalaciones del sindicato en el 2003, en la 40 con 3 sur, donde hoy es el Consorcio Educativo Riviera Maya, la cual se hizo cuando Ruben dirigía el sindicato, siendo una obra con precedente.

“Cuando entro al sindicato me doy cuenta que éramos 500 socios, y ya nos quedaban pequeñas las instalaciones e impulse la creación de nuestro auditorio y áreas recreativas” señaló.

Asimismo, dió a conocer que también realizó la terminal de Puerto Aventuras. De igual manera en su dirigencia en el periodo 2018-2021 mencionó que le tocaron momentos difíciles sobre todo por la pandemia, pero lograron hacerle frente en equipo con las y los agremiados, “les comento esto por que creo que con la ayuda de ustedes sentamos precedentes como nunca antes, y les digo que no han habido mas obras del sindicato, más que cuando un servidor estuvo”.

Pidió a las y los asistentes que le otorguen su confianza nuevamente, haciendo énfasis en que tiene la voluntad y las ganas de seguir impulsando y creciendo el sindicato: “me gusta sentar precedente y dejar huella, me gusta que existan resultados en las encomiendas que me dan ustedes”.

Para finalizar, presentó su plan de trabajo que se basa en acciones en 6 ejes principales;

1.Trabajo

2.Capacitación

3.Plusvalía

4.Salud, Educación y Deporte

5.Innovación

6.Transparencia

“Quizá resulte un plan de trabajo ambicioso, yo no puedo prometer algo que no voy a poder cumplir, porque no se vale que ustedes voten por mí y les prometa mucho y al rato yo estoy en la silla y hago como que no los conozco. Mi dirigencia será a puertas abiertas y cercano a socias, socios y operadores, así es mi forma de trabajar”, recalcó. (Agencias)