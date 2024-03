Mediocres resultados en seguridad de la Ciudad de México, asevera Xóchitl Gálvez; afirma que el 80 por ciento de los habitantes de la capital se sienten inseguros

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata a la Presidencia de la República por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, calificó de mediocres los resultados en seguridad que dejó Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que ahora presume como candidata presidencial oficialista.

La ingeniera llamó a su contrincante a dejar de presumir cifras inexistentes porque la

realidad es que los delitos del fuero común van en aumento, principalmente los que

afectan a los capitalinos, como los asaltos en el transporte público, robos y extorsiones.

“Lo que Claudia Sheinbaum no dice es que cerca del 40 por ciento de los hogares en la

Ciudad de México fueron víctimas del delito, que el 80 por ciento de los habitantes se

sienten inseguros. No veo ningún motivo para celebrar. Son resultados mediocres. Ahí

está la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad

Pública). Ella no presenta esta encuesta porque no le conviene. Ella saca los datos de

otras encuestas, la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), que no es

la encuesta que debe utilizar”, dijo durante la conferencia de prensa “Sin Miedo a la

Verdad”.

Agregó que, con datos públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, los delitos aumentaron pues en el 2018, cuando Sheinbaum inició su

sexenio, se registraron 241 mil delitos del fuero común en la ciudad; en el 2019 al menos

242 mil; en el 2020, producto de la pandemia, 198 mil; en el 2021 al menos 223 mil; en

el 2022 se contabilizaron 232 mil, y en el 2023 se anotaron 234 mil.

Por otra parte, en el Día Mundial del Agua, presentó su estrategia de 10 puntos para

tratar el problema del agua en todo el país, donde destacó, en primer lugar, su

compromiso de garantizar el acceso al agua a las y los mexicanos y que esto se

considere como un tema de seguridad nacional.

En el segundo punto, se contempla que la inversión debe ser la máxima prioridad en

proyectos de infraestructura y gasto público; tercero, tecnificar el campo para producir

más alimentos con menos agua.

De igual forma, en el cuarto punto, trabajar para que el tratamiento de agua sea del 100

por ciento en la industria; en el quinto, capturar el agua de lluvia; el sexto punto, adaptar

tecnología moderna para detectar tomas clandestinas de agua y pozos ilegales.

El séptimo punto, reactivar la inversión pública y privada para modernizar los sistemas

de agua y acueductos; el octavo punto, fortalecimiento de los sistemas ecológicos para

preservar los bosques y selvas; el noveno punto, desarrollar proyectos de desalinización

del agua del mar, y décimo punto, restaurar y descontaminar las principales cuencas del

país. (Comunicación Social candidata Xóchitl Gálvez)