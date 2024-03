REINO UNIDO | Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y que está recibiendo tratamiento

REINO UNIDO.- La Princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció en un video donde reveló que se encuentra en las primeras etapas del tratamiento de cáncer, diagnosticado después de la operación a que se sometió en enero, publicó La Jornada.

Los detalles del cáncer no fueron revelados, pero el Palacio de Kensington declaró que confía en que la princesa se recuperará por completo.

“Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo la princesa.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

También agregó que estaba pensando en todos aquellos que han sido afectados por el cáncer y añadió: “Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

“William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

El Palacio de Kensington dijo que el video de la princesa fue filmado el miércoles por BBC Studios, al mismo tiempo afirmó que la repentina ausencia del príncipe William de un servicio conmemorativo a finales de febrero se debió al descubrimiento del diagnóstico de cáncer de Catherine.

Después de que se difundió la noticia, figuras del entretenimiento dieron raccuinaron en sus redes sociales demostrando el apoyo a la Princesa de Gales.

Alaba el Rey Carlos III el valor de su nuera

El rey Carlos III se mostró “muy orgulloso” por “el valor” que demostró su nuera la princesa Catalina, diagnosticada de cáncer, afirmó el viernes el palacio de Buckingham.

“Su Majestad está muy orgulloso de Catalina por el valor que demostró al hablar como lo hizo”, indicó un portavoz del palacio, y precisó que el soberano había “permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas”. (Fuente: La Jornada)