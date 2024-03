Salinas Pliego anuncia demanda contra Jesús Ramírez Cuevas tras difusión de expediente del adeudo fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Salinas Pliego adelantó que denunciará a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, publicó infobae.com.

El empresario acusó al funcionario público de violar la ley al difundir un expediente que tiene en su poder, referente a la compañía Grupo Salinas.

Asimismo, advirtió que no aceptará que Ramírez Cuevas y su equipo justifiquen la difusión de la información bajo el argumento de que se trata de un “asunto público”.

“Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es ‘asunto público’. NO … hay un proceso judicial que tiene reglas”, escribió en su cuenta personal de X.

El vocero de AMLO fue señalado por Salinas Pliego por un comunicado que contiene información fiscal

Su declaración fue en respuesta a un comunicado de prensa del Gobierno de México sobre la situación de Grupo Salinas frente a la Hacienda Pública.

En el desplegado de la Presidencia de la República se hicieron públicos datos sobre adeudos de juicios fiscales y créditos fiscales, situación que Salinas Pliego consideró contrario a la ley.

Sumado a ello, el empresario insistió en que es falso que deba impuestos y aseguró que el tema está siendo utilizado para desviar la atención de temas relevantes.

“Está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual, afuera de Palacio Nacional hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos en esta administración y están esperando a que les pongan atención.”, dijo en relación a Ramírez Cuevas.

En ese sentido, exhortó al gobierno federal a informar sobre temas puntuales como violencia, corrupción, sistema de salud y dinero gastado en proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Salinas Pliego señaló a Jesús Ramírez Cuevas por campaña contra una de sus empresas.

No es la primera vez que Salinas Pliego señala al encargado de Comunicación Social de la Presidencia de la República. En enero de este año insinuó que Ramírez Cuevas y a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, podrían estar detrás de una campaña de desprestigio contra uno de sus negocios.

“¿Como la ven? ¿Será que @lopezobrador_ o su escudero @JesusRCuevas están detrás de la campaña negra pagada contra Banco Azteca?”, cuestionó.

De acuerdo con Banco Azteca durante los primeros 8 días del año hubo 173 tuits en los que se difama a la empresa, con el hashtag #BancoAztecaEnQuiebra.

Salinas Pliego aclaró que la compañía no está en riesgo y que se trata de “chismes”. (Fuente: infobae.com)