ENVALENTONADO: López San Martín conducirá debate entre presidenciables pese a inconformidad de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El periodista Manuel López San Martín descartó bajarse como moderador del primer debate presidencial, luego que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde impugnaron su participación tras criticar el desempeño del exsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, publicó Expansión Política.

López San Martín dijo estar sorprendido de que una crítica a López-Gatell haya desembocado en la solicitud de Morena para pedir su remoción como moderador del debate presidencial.

“Yo no me voy a bajar y no me voy a bajar porque la decisión fue tomada por unanimidad por los 11 consejeros y consejeras del INE y a menos que los y las consejeros cambien su decisión, está ahí nuestro compromiso”, aseguró este martes.

“Sigo porque me parece que lo que yo dije sobre Hugo López-Gatell, que no es ninguna novedad, lo han dicho muchos otros también, nada tiene que ver con el proceso electoral 2024. Me sorprende que una crítica a quien no es jugador ni forma parte de uno de los equipos desemboque en esta solicitud de la 4T”, agregó.

El periodista insistió además que hay un abismo entre conducir un programa de radio o de televisión y ser moderador de un debate, pues dijo, “en este espacio noticioso un periodista puede emitir opiniones, fijar posiciones, críticas y la imparcialidad si es una condición necesaria en el debate y lo entiendo muy bien, entiendo muy bien el rol de un comunicador, de un periodista en cada uno de estos ejercicios”.

Finalmente López San Martín dijo que faltan poco menos de 15 días para este primer debate y que hay ya trabajo avanzado de cara a este ejercicio democrático, en el que dijo, la crítica está en un marco muy distinto al del proceso electoral.

“Soy un convencido de que en el debate que sean las candidaturas las que luzcan no los moderadores, que sean las ideas, las propuestas las visiones…Yo no me bajo y ahí voy a estar el domingo 7 de abril a menos de que alguien me avise lo contrario”, dijo.

Previo a estas declaraciones, López San Martín a través de ADN40 defendió la libertad de expresión y que en el caso del debate, el rol de los moderadores es fomentar un dialogo, hacer un contraste de ideas y de propuestas de los candidatos y así los ciudadano tengan más herramientas para tomar una decisión más informado.

El primer debate entre los candidatos presidenciales se realizará la noche del 7 de abril y, de acuerdo con el sorteo realizado hace algunos días, le corresponderá iniciar la ronda de intervenciones. (Fuente: Expansión Política)